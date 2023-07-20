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Британія ввела санкції проти "ПВК Вагнер" за злочини в Африці

"Європейська правда", Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 20 липня 2023, 15:53
Британія ввела санкції проти ПВК Вагнер за злочини в Африці
ФОТО: GETTY IMAGES

Велика Британія запровадила санкції проти 13 осіб і компаній, пов'язаних з діяльністю російської "ПВК Вагнер" в Малі, Центральноафриканській Республіці і Судані.

Джерело: рішення британського уряду, опубліковане 20 липня, пише "Європейська правда"

Деталі: Під санкції потрапили три особи з числа високопосадовців групи найманців у Малі та ЦАР, включно з "правою рукою" Євгенія Пригожина Костянтином Пікаловим. Ще п'ять юридичних та фізичних осіб є причетними до загрози миру та стабільності в Судані.

Бристанський уряд повідомляє, що "ПВК Вагнер" вже кілька років діє в Малі, ЦАР і Судані, агресивно просуваючи російські зовнішньополітичні інтереси в регіоні і надаючи військову підтримку антитерористичним операціям, в результаті яких загинули сотні мирних жителів.

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Велика Британія вже запровадила санкції проти "Вагнера", Євгенія Пригожина та кількох його ключових командирів, які брали участь у незаконному вторгненні Росії в Україну.

Одним з тих, проти кого введені санкції, є керівник "ПВК Вагнер" в Малі Іван Маслов. Найманці разом з малійськими силами в березні 2022 року вбили щонайменше 500 осіб у місті Мура, включаючи страти без суду і слідства, а також зґвалтування і тортури, як зазначили в уряді Британії.

Керівник "Вагнера" в ЦАР Віталій Перфільєв і керівник операцій "вагнерівців" в країні Костянтин Пікалов перебувають під санкціями за навмисні атаки проти цивільних осіб.

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Пікалов, відомий як "права рука" Пригожина, є оперативним керівником "Вагнера" в ЦАР. Пікалов несе відповідальність за катування та цілеспрямовані вбивства, які здійснює "Вагнер" в країні.

"Вагнерівці" також постачали зброю та військову техніку до Судану. Три компанії, які діють як прикриття для ПВК "Вагнер" і працюють у цій країні, були включені до нових санкцій. До них належать M-Invest та її дочірня компанія Meroe Gold.

Оголошені санкції обмежать фінансову свободу підсанкційних осіб, забороняючи громадянам, компаніям і банкам Великої Британії мати з ними справу, а також заморозять будь-які їхні активи у Великій Британії, і заборонять в'їзд до країни.

Що цьому передувало: 

Теми: Велика БританіясанкціїВагнер
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