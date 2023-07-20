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Британия ввела санкции против "ЧВК Вагнер" за преступления в Африке

"Европейская правда", Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 20 июля 2023, 15:53
Британия ввела санкции против ЧВК Вагнер за преступления в Африке
ФОТО: GETTY IMAGES

Великобритания ввела санкции против 13 человек и компаний, связанных с деятельностью российской "ЧВК Вагнер" в Мали, Центральноафриканской Республике и Судане.

Источник: решение британского правительства, опубликованное 20 июля, пишет "Европейская правда"

Детали: Под санкции попали три человека из числа высокопоставленных чиновников группы наемников в Мали и ЦАР, включая "правую руку" Евгения Пригожина Константина Пикалова. Еще пять юридических и физических лиц причастны к угрозе миру и стабильности в Судане.

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Бристанское правительство сообщает, что "ЧВК Вагнер" уже несколько лет действует в Мали, ЦАР и Судане, агрессивно продвигая российские внешнеполитические интересы в регионе и оказывая военную поддержку антитеррористическим операциям, в результате которых погибли сотни мирных жителей.

Великобритания уже ввела санкции против "Вагнера", Евгения Пригожина и нескольких его ключевых командиров, которые участвовали в незаконном вторжении России в Украину.

Одним из тех, против кого введены санкции, является руководитель "ЧВК Вагнер" в Мали Иван Маслов. Наемники вместе с малийскими силами в марте 2022 года убили по меньшей мере 500 человек в городе Мура, включая казни без суда и следствия, а также изнасилования и пытки, как отметили в правительстве Британии.

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Руководитель "Вагнера" в ЦАР Виталий Перфильев и руководитель операций "вагнеровцев" в стране Константин Пикалов находятся под санкциями за преднамеренные атаки против гражданских лиц.

Пикалов, известный как "правая рука" Пригожина, является оперативным руководителем "Вагнера" в ЦАР. Пикалов несет ответственность за пытки и целенаправленные убийства, которые осуществляет "Вагнер" в стране.

"Вагнеровцы" также поставляли оружие и военную технику в Судан. Три компании, которые действуют как прикрытие для ЧВК "Вагнер" и работают в этой стране, были включены в новые санкции. К ним относятся M-Invest и ее дочерняя компания Meroe Gold.

Объявленные санкции ограничат финансовую свободу подсанкционных лиц, запрещая гражданам, компаниям и банкам Великобритании иметь с ними дело, а также заморозят любые их активы в Великобритании, и запретят въезд в страну.

Что этому предшествовало:

  1. Напомним, 13 апреля ЕС добавил ЧВК "Вагнер" и российское информационное агентство "ФАН", связанные с Пригожиным, в санкционный список. 20 апреля к решению ЕС присоединилась Швейцария.

Темы: ВеликобританиясанкцииВагнер
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