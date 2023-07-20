Після прохання Бренсона Британія зняла санкції з російського олігарха Тінькова

Після прохання мільярдера і засновника Virgin Group Річарда Бренсона Велика Британія виключила російського бізнесмена Олега Тінькова із свого санкційного списку.

Джерело: документ британського Управління зі здійснення фінансовий санкцій (OFSI)

Деталі: У документі сказано, що Тінькова вилучено із санкційного списку. На нього більше не поширюються санкції, які передбачають арешт активів і заборону на надання трастових послуг.

Британія запровадила санкції проти Олега Тінькова, засновника "Тінькофф банку", 24 березня 2022 року.

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Що було раніше: Британський мільярдер і засновник корпорації Virgin Group Річард Бренсон закликав Британію зняти санкції з Тінькова, який раніше публічно засудив вторгнення Росії.

Тіньков офіційно звертався до Міністерства закордонних справ Великої Британії з проханням виключити його з санкційного списку.

Він заявляв, що підтримує рішення уряду Великої Британії накласти санкції на людей, які підтримують Владіміра Путіна або сприяють війні. За словами Тінькова, британський уряд помилково вважав його одним з таких людей.

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