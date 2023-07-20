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Після прохання Бренсона Британія зняла санкції з російського олігарха Тінькова

"Європейська правда", Альона Мазуренко Четвер, 20 липня 2023, 16:06
Після прохання Бренсона Британія зняла санкції з російського олігарха Тінькова
ОЛЕГ ТІНЬКОВ, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Після прохання мільярдера і засновника Virgin Group Річарда Бренсона Велика Британія виключила російського бізнесмена Олега Тінькова із свого санкційного списку. 

Джерело: документ британського Управління зі здійснення фінансовий санкцій (OFSI)

Деталі: У документі сказано, що Тінькова вилучено із санкційного списку. На нього більше не поширюються санкції, які передбачають арешт активів і заборону на надання трастових послуг.

Британія запровадила санкції проти Олега Тінькова, засновника "Тінькофф банку", 24 березня 2022 року.

Що було раніше: Британський мільярдер і засновник корпорації Virgin Group Річард Бренсон закликав Британію зняти санкції з Тінькова, який раніше публічно засудив вторгнення Росії.

Тіньков офіційно звертався до Міністерства закордонних справ Великої Британії з проханням виключити його з санкційного списку.

Він заявляв, що підтримує рішення уряду Великої Британії накласти санкції на людей, які підтримують Владіміра Путіна або сприяють війні. За словами Тінькова, британський уряд помилково вважав його одним з таких людей.

Нагадаємо:

  • У жовтні 2022 року Тіньков повідомив про рішення відмовитися від російського громадянства.
  • У квітні минулого року сімейний траст Тінькова продав частку в "Тінькофф Банку", умови продажу не розкривалися. 
  • Після закриття угоди Тіньков заявив, що продав бізнес під тиском через загрозу націоналізації та "за копійки" через свої заяви в соцмережах проти російської збройної агресії в Україні. 

Теми: Велика БританіясанкціїРосія
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