После просьбы Брэнсона Британия сняла санкции с российского олигарха Тинькова

После просьбы миллиардера и основателя Virgin Group Ричарда Брэнсона Великобритания исключила российского бизнесмена Олега Тинькова из своего санкционного списка.

Источник: документ британского Управления по осуществлению финансовый санкций (OFSI)

Детали: В решении сказано, что Тиньков изъят из санкционного списка. На него больше не распространяются санкции, которые предусматривают арест активов и запрет на предоставление трастовых услуг.

Реклама:

Британия ввела санкции против Олега Тинькова, основателя "Тинькофф банка", 24 марта 2022 года.

Что было раньше: Британский миллиардер и основатель корпорации Virgin Group Ричард Брэнсон призвал Британию снять санкции с Тинькова, который ранее публично осудил вторжение России.

Тиньков официально обращался в Министерство иностранных дел Великобритании с просьбой исключить его из санкционного списка.

ВИДЕО ДНЯ

Он заявлял, что поддерживает решение правительства Великобритании наложить санкции на людей, которые поддерживают Владимира Путина или способствуют войне. По словам Тинькова, британское правительство ошибочно считало его одним из таких людей.

Напомним: