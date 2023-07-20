Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

После просьбы Брэнсона Британия сняла санкции с российского олигарха Тинькова

"Европейская правда", Алена МазуренкоЧетверг, 20 июля 2023, 16:06
После просьбы Брэнсона Британия сняла санкции с российского олигарха Тинькова
ОЛЕГ ТИНЬКОВ, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

После просьбы миллиардера и основателя Virgin Group Ричарда Брэнсона Великобритания исключила российского бизнесмена Олега Тинькова из своего санкционного списка.

Источник: документ британского Управления по осуществлению финансовый санкций (OFSI)

Детали: В решении сказано, что Тиньков изъят из санкционного списка. На него больше не распространяются санкции, которые предусматривают арест активов и запрет на предоставление трастовых услуг.

Реклама:

Британия ввела санкции против Олега Тинькова, основателя "Тинькофф банка", 24 марта 2022 года.

Что было раньше: Британский миллиардер и основатель корпорации Virgin Group Ричард Брэнсон призвал Британию снять санкции с Тинькова, который ранее публично осудил вторжение России.

Тиньков официально обращался в Министерство иностранных дел Великобритании с просьбой исключить его из санкционного списка.

ВИДЕО ДНЯ

Он заявлял, что поддерживает решение правительства Великобритании наложить санкции на людей, которые поддерживают Владимира Путина или способствуют войне. По словам Тинькова, британское правительство ошибочно считало его одним из таких людей.

Напомним:

  • В октябре 2022 года Тиньков сообщил о решении отказаться от российского гражданства.
  • В апреле прошлого года семейный траст Тинькова продал долю в "Тинькофф Банке", условия продажи не раскрывались.
  • После закрытия сделки Тиньков заявил, что продал бизнес под давлением из-за угрозы национализации и "за копейки" из-за своих заявлений в соцсетях против российской вооруженной агрессии в Украине.

Темы: ВеликобританиясанкцииРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Великобритания
Разведка Британии: В РФ не хватает желающих идти в армию, несмотря на зарплату и привилегии
Россия могла отменить учения "Запад" из-за недостатка солдат и техники − Британская разведка
Залужный обсуждал стратегию Украины на встрече с чиновниками НАТО – The Guardian
Последние новости
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
Все новости...
Реклама: