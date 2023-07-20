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После просьбы Брэнсона Британия сняла санкции с российского олигарха Тинькова

"Европейская правда", Алена МазуренкоЧетверг, 20 июля 2023, 16:06
После просьбы Брэнсона Британия сняла санкции с российского олигарха Тинькова
ОЛЕГ ТИНЬКОВ, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

После просьбы миллиардера и основателя Virgin Group Ричарда Брэнсона Великобритания исключила российского бизнесмена Олега Тинькова из своего санкционного списка.

Источник: документ британского Управления по осуществлению финансовый санкций (OFSI)

Детали: В решении сказано, что Тиньков изъят из санкционного списка. На него больше не распространяются санкции, которые предусматривают арест активов и запрет на предоставление трастовых услуг.

Британия ввела санкции против Олега Тинькова, основателя "Тинькофф банка", 24 марта 2022 года.

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Что было раньше: Британский миллиардер и основатель корпорации Virgin Group Ричард Брэнсон призвал Британию снять санкции с Тинькова, который ранее публично осудил вторжение России.

Тиньков официально обращался в Министерство иностранных дел Великобритании с просьбой исключить его из санкционного списка.

Он заявлял, что поддерживает решение правительства Великобритании наложить санкции на людей, которые поддерживают Владимира Путина или способствуют войне. По словам Тинькова, британское правительство ошибочно считало его одним из таких людей.

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Напомним:

  • В октябре 2022 года Тиньков сообщил о решении отказаться от российского гражданства.
  • В апреле прошлого года семейный траст Тинькова продал долю в "Тинькофф Банке", условия продажи не раскрывались.
  • После закрытия сделки Тиньков заявил, что продал бизнес под давлением из-за угрозы национализации и "за копейки" из-за своих заявлений в соцсетях против российской вооруженной агрессии в Украине.

Темы: ВеликобританиясанкцииРосcия
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