Надання Україні винищувачів F-16 зупинить блокаду портів росіянами – Кулеба

Повне припинення блокади морських портів російськими загарбниками стане можливим, коли Україна отримає перші ескадрильї винищувачів F-16.

Джерело: виступ глави МЗС Дмитра Кулеби на засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС 20 липня, передає "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу МЗС

Пряма мова Кулеби: "Це буде можливо (розблокування портів – ред.), коли Україна отримає перші ескадрильї F-16, які зможуть патрулювати небо та морські шляхи".

Деталі: Під час свого виступу міністр закликав держави-члени ЄС до активної спільної роботи над тим, щоб позбавити Росію важелів впливу на український морський експорт.

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За його словами, ідеальним сценарієм буде повне припинення російської морської блокади українських портів.

Міністр висловив вдячність тим країнам ЄС, які вже роблять активний внесок у авіаційну коаліцію, та закликав якнайшвидше імплементувати всі процедури.

Кулеба також закликав Євросоюз та держави ЄС терміново розширити всі наявні шляхи для українського експорту зернових і назвав будь-які обмеження транспортування зерна неприйнятними.

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Що було раніше: перед цим три десятки депутатів Європейського парламенту долучились до заклику якнайшвидше передати Україні винищувачі четвертого покоління F-16, навчання на яких українські льотчики почнуть у серпні.