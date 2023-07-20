Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Надання Україні винищувачів F-16 зупинить блокаду портів росіянами – Кулеба

"Європейська правда", Станіслав ПогоріловЧетвер, 20 липня 2023, 17:03
Надання Україні винищувачів F-16 зупинить блокаду портів росіянами – Кулеба
Дмитро Кулеба, фото: Getty Images

Повне припинення блокади морських портів російськими загарбниками стане можливим, коли Україна отримає перші ескадрильї винищувачів F-16.

Джерело: виступ глави МЗС Дмитра Кулеби на засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС 20 липня, передає "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу МЗС

Пряма мова Кулеби: "Це буде можливо (розблокування портів – ред.), коли Україна отримає перші ескадрильї F-16, які зможуть патрулювати небо та морські шляхи".

Деталі: Під час свого виступу міністр закликав держави-члени ЄС до активної спільної роботи над тим, щоб позбавити Росію важелів впливу на український морський експорт. 

Реклама:

За його словами, ідеальним сценарієм буде повне припинення російської морської блокади українських портів. 

Міністр висловив вдячність тим країнам ЄС, які вже роблять активний внесок у авіаційну коаліцію, та закликав якнайшвидше імплементувати всі процедури.

Кулеба також закликав Євросоюз та держави ЄС терміново розширити всі наявні шляхи для українського експорту зернових і назвав будь-які обмеження транспортування зерна неприйнятними.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: перед цим три десятки депутатів Європейського парламенту долучились до заклику якнайшвидше передати Україні винищувачі четвертого покоління F-16, навчання на яких українські льотчики почнуть у серпні.

Теми: Кулеба Дмитроавіаблокадавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоЩе одного "слугу" знайшли за кордоном: на острові в Середземному морі

фото, відеоОкупанти поцілили в багатоповерхівку та будівлю СБУ у Дніпрі

оновленоНАЗК вважає, що Тимошенко зловживав повноваженнями. Той грозить судом 

документХарлан отримала автоматичну кваліфікацію на Олімпіаду

Мінкульт тимчасово очолить Ростислав Карандєєв: що про нього відомо

Зеленський ветував закон про виділення пів мільярда на будівництво музею Голодомору

Усі новини...
Кулеба Дмитро
Кулеба закликав ЄС терміново розширити шляхи для експорту зерна з України
Усі держави-учасниці МКС зобов'язані затримати Путіна й видати Гаазі – Кулеба
Кулеба в ООН почав термінові консультації через вихід Росії із "зернової угоди"
Останні новини
03:47
Окупанти планують теракти проти власного населення у Брянській області – ЦНС
03:10
ЗСУ скоро будуть у Криму – Буданов
02:27
Обстріли Сумщини: за добу – 85 "прильотів"
01:59
відеоПутін заявив, що РФ вивела армію з-під Києва, бо її "просили"
01:10
оновлено від 23:47Окупанти перекривали рух авто по Кримському мосту
00:55
Втрати ворога на Таврійському напрямку за добу склали понад 2 роти – Тарнавський
00:25
"Нейтральний статус України" має принципове значення для РФ – Путін
23:59
КолонкаISW: Тривала ініціатива України на полі бою – це можливість використовувати слабкість Кремля
23:54
фотоМер норвезького міста проїхався до України на велосипеді й зібрав 540 тисяч гривень для ЗСУ
23:41
фотоВ Італії представили чотири марки на підтримку України
Усі новини...
Реклама: