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Надання Україні винищувачів F-16 зупинить блокаду портів росіянами – Кулеба

"Європейська правда", Станіслав ПогоріловЧетвер, 20 липня 2023, 17:03
Надання Україні винищувачів F-16 зупинить блокаду портів росіянами – Кулеба
Дмитро Кулеба, фото: Getty Images

Повне припинення блокади морських портів російськими загарбниками стане можливим, коли Україна отримає перші ескадрильї винищувачів F-16.

Джерело: виступ глави МЗС Дмитра Кулеби на засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС 20 липня, передає "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу МЗС

Пряма мова Кулеби: "Це буде можливо (розблокування портів – ред.), коли Україна отримає перші ескадрильї F-16, які зможуть патрулювати небо та морські шляхи".

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Деталі: Під час свого виступу міністр закликав держави-члени ЄС до активної спільної роботи над тим, щоб позбавити Росію важелів впливу на український морський експорт. 

За його словами, ідеальним сценарієм буде повне припинення російської морської блокади українських портів. 

Міністр висловив вдячність тим країнам ЄС, які вже роблять активний внесок у авіаційну коаліцію, та закликав якнайшвидше імплементувати всі процедури.

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Кулеба також закликав Євросоюз та держави ЄС терміново розширити всі наявні шляхи для українського експорту зернових і назвав будь-які обмеження транспортування зерна неприйнятними.

Що було раніше: перед цим три десятки депутатів Європейського парламенту долучились до заклику якнайшвидше передати Україні винищувачі четвертого покоління F-16, навчання на яких українські льотчики почнуть у серпні.

Теми: Кулеба Дмитроавіаблокадавійна
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