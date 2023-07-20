Предоставление Украине истребителей F-16 остановит блокаду портов россиянами - Кулеба

Полное прекращение блокады морских портов российскими захватчиками станет возможным, когда Украина получит первые эскадрильи истребителей F-16.

Источник: выступление главы МИД Дмитрия Кулебы на заседании Совета министров иностранных дел ЕС 20 июля, передает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу МИД

Прямая речь Кулебы: "Это будет возможно (разблокирование портов - ред.), когда Украина получит первые эскадрильи F-16, которые смогут патрулировать небо и морские пути".

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Детали: Во время своего выступления министр призвал государства-члены ЕС к активной совместной работе над тем, чтобы лишить Россию рычагов влияния на украинский морской экспорт.

По его словам, идеальным сценарием будет полное прекращение российской морской блокады украинских портов.

Министр выразил благодарность тем странам ЕС, которые уже делают активный вклад в авиационную коалицию, и призвал как можно быстрее имплементировать все процедуры.

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Кулеба также призвал Евросоюз и государства ЕС срочно расширить все имеющиеся пути для украинского экспорта зерновых и назвал любые ограничения транспортировки зерна неприемлемыми.

Что предшествовало: перед этим три десятка депутатов Европейского парламента присоединились к призыву как можно скорее передать Украине истребители четвертого поколения F-16, обучение на которых украинские летчики начнут в августе.