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Предоставление Украине истребителей F-16 остановит блокаду портов россиянами - Кулеба

"Европейская правда", Станислав ПогориловЧетверг, 20 июля 2023, 17:03
Предоставление Украине истребителей F-16 остановит блокаду портов россиянами - Кулеба
Дмитрий Кулеба, фото: Getty Images

Полное прекращение блокады морских портов российскими захватчиками станет возможным, когда Украина получит первые эскадрильи истребителей F-16.

Источник: выступление главы МИД Дмитрия Кулебы на заседании Совета министров иностранных дел ЕС 20 июля, передает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу МИД

Прямая речь Кулебы: "Это будет возможно (разблокирование портов - ред.), когда Украина получит первые эскадрильи F-16, которые смогут патрулировать небо и морские пути".

Детали: Во время своего выступления министр призвал государства-члены ЕС к активной совместной работе над тем, чтобы лишить Россию рычагов влияния на украинский морской экспорт.

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По его словам, идеальным сценарием будет полное прекращение российской морской блокады украинских портов.

Министр выразил благодарность тем странам ЕС, которые уже делают активный вклад в авиационную коалицию, и призвал как можно быстрее имплементировать все процедуры.

Кулеба также призвал Евросоюз и государства ЕС срочно расширить все имеющиеся пути для украинского экспорта зерновых и назвал любые ограничения транспортировки зерна неприемлемыми.

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Что предшествовало: перед этим три десятка депутатов Европейского парламента присоединились к призыву как можно скорее передать Украине истребители четвертого поколения F-16, обучение на которых украинские летчики начнут в августе.

Темы: Кулеба Дмитрийавиаблокадавойна
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