Чоловік дав 5 тисяч доларів, щоб під ковдрою далекобійника утекти за кордон

Прикордонники Волинського загону виявили у вантажівці далекобійника чоловіка, який заплатив водієві 5 тисяч доларів, щоб виїхати до Польщі.

Джерело: повідомлення ДПСУ

Дослівно: "Правопорушника сьогодні опівночі (20 липня – ред.) викрив прикордонний наряд під час огляду вантажного автомобіля "ДАФ", який їхав до Польщі через пункт пропуску "Ягодин".

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Перевіряючи кабіну, прикордонник натрапив на чоловіка, котрий тишком-нишком сидів під ковдрою на спальному місці. 35-річний киянин, не маючи законних підстав для виїзду за кордон, вирішив потрапити туди у незаконний спосіб. І допомогти йому у цьому погодився водій-далекобійник. Як з'ясували правоохоронці, за свою послугу перевізник узяв плату в розмірі 5 тисяч доларів США".

Деталі: Прикордонники склали адмінпротокол на чоловіка, що хотів виїхати,а водію за незаконне переправлення особи через кордон "світить" кримінальна відповідальність, адже у його діях вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 332 КК України.