Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Мужчина дал 5 тысяч долларов, чтобы под одеялом дальнобойщика уехать за границу

Александр ШумилинЧетверг, 20 июля 2023, 18:39
Мужчина дал 5 тысяч долларов, чтобы под одеялом дальнобойщика уехать за границу
Фото: ГПСУ

Пограничники Волынского отряда обнаружили в грузовике дальнобойщика мужчину, который заплатил водителю 5 тысяч долларов, чтобы уехать в Польшу.

Источник: сообщение ГПСУ

Дословно: "Правонарушителя сегодня в полночь (20 июля – ред.) разоблачил пограничный наряд во время досмотра грузового автомобиля "ДАФ", который ехал в Польшу через пункт пропуска "Ягодин".

Реклама:

Проверяя кабину, пограничник наткнулся на мужчину, который исподтишка сидел под одеялом на спальном месте. 35-летний киевлянин, не имея законных оснований для выезда за границу, решил попасть туда незаконным способом. И помочь ему в этом согласился водитель-дальнобойщик.

Как выяснили стражи порядка, за свою услугу перевозчик взял плату в размере 5 тысяч долларов США".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Пограничники составили админпротокол на мужчину, который хотел уехать, а водителю за незаконную переправку лица через границу "светит" уголовная ответственность, ведь в его действиях усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 332 УК Украины.

Темы: Пограничная службаграница
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Пограничная служба
Пограничники подтверждают, что "вагнеровцы" выезжают из Беларуси
Пограничные службы Литвы, Латвии и Польши обсудили сценарий закрытия границы с Беларусью
Пограничники будут выпускать из Украины еще одну категорию военнообязанных
Последние новости
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
Все новости...
Реклама: