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Мужчина дал 5 тысяч долларов, чтобы под одеялом дальнобойщика уехать за границу

Александр ШумилинЧетверг, 20 июля 2023, 18:39
Мужчина дал 5 тысяч долларов, чтобы под одеялом дальнобойщика уехать за границу
Фото: ГПСУ

Пограничники Волынского отряда обнаружили в грузовике дальнобойщика мужчину, который заплатил водителю 5 тысяч долларов, чтобы уехать в Польшу.

Источник: сообщение ГПСУ

Дословно: "Правонарушителя сегодня в полночь (20 июля – ред.) разоблачил пограничный наряд во время досмотра грузового автомобиля "ДАФ", который ехал в Польшу через пункт пропуска "Ягодин".

Проверяя кабину, пограничник наткнулся на мужчину, который исподтишка сидел под одеялом на спальном месте. 35-летний киевлянин, не имея законных оснований для выезда за границу, решил попасть туда незаконным способом. И помочь ему в этом согласился водитель-дальнобойщик.

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Как выяснили стражи порядка, за свою услугу перевозчик взял плату в размере 5 тысяч долларов США".

Детали: Пограничники составили админпротокол на мужчину, который хотел уехать, а водителю за незаконную переправку лица через границу "светит" уголовная ответственность, ведь в его действиях усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 332 УК Украины.

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Темы: Пограничная службаграница
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