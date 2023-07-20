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Прозорі іспити на права водія: МВС розширює пілот ще на 4 області

Валентина РоманенкоЧетвер, 20 липня 2023, 19:14
Прозорі іспити на права водія: МВС розширює пілот ще на 4 області
Ігор Клименко. фото МВС

Пілотний проєкт МВС із забезпечення прозорості іспитів для отримання водійських прав запрацює ще у чотирьох областях.

Джерело: очільник Міністерства внутрініх справ Ігор Клименко в Telegram

Пряма мова: "7 тижнів тому ми розпочали пілотний проєкт із забезпечення прозорості іспитів для отримання посвідчення водія. У сервісних центрах МВС Київщини, Львівщини, Одещини та Вінничини обладнали камерами екзаменаційні класи та авто, забезпечили запис звуку. Жодних сліпих зон та можливостей підказок.

Наразі в кожному пілотному регіоні щодня приймають понад 700 теоретичних і стільки ж практичних іспитів щодня.

 
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В середньому, лише кожен четвертий з першого разу здає іспити для отримання посвідчення водія.

Результати пілоту кажуть самі за себе".

Деталі: Клименко зазначив, що ухвалив рішення розширити проєкт на Сумську, Рівненську, Житомирську та Кіровоградську області з 3-го серпня.

Водночас, за словами міністра, 21 липня відкривається можливість отримати онлайн-талон на практичний іспит у цих регіонах.

Теми: МВСавто
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