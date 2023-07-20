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Прозрачные экзамены на водительские права: МВД расширяет пилот еще на 4 области

Валентина РоманенкоЧетверг, 20 июля 2023, 19:14
Прозрачные экзамены на водительские права: МВД расширяет пилот еще на 4 области
Игорь Клименко. фото МВД

Пилотный проект МВД по обеспечению прозрачности экзаменов для получения водительских прав заработает еще в четырех областях.

Источник: глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко в Telegram

Прямая речь: "7 недель назад мы начали пилотный проект по обеспечению прозрачности экзаменов для получения водительского удостоверения. В сервисных центрах МВД Киевской, Львовской, Одесской и Винницкой областей оборудовали камерами экзаменационные классы и авто, обеспечили запись звука. Никаких слепых зон и возможностей подсказок.

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Сейчас в каждом пилотном регионе ежедневно принимают более 700 теоретических и столько же практических экзаменов ежедневно.

 
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мвд

В среднем, только каждый четвертый с первого раза сдает экзамены для получения водительского удостоверения.

Результаты пилота говорят сами за себя".

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Детали: Клименко отметил, что принял решение расширить проект на Сумскую, Ровенскую, Житомирскую и Кировоградскую области с 3-го августа.

В то же время, по словам министра, 21 июля открывается возможность получить онлайн-талон на практический экзамен в этих регионах.

Темы: МВДавто
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