Похищенного на Киевщине журналиста Хилюка держат в России, возможно – в одной колонии с Навальным

Журналист украинского информагентства УНИАН Дмитрий Хилюк, которого российские военные похитили на Киевщине в марте 2022 года, находится в одной из исправительных колоний Владимирской области РФ, хотя Россия отрицает, что держит его в плену.

Источник: "Репортеры без границ" (RSF)

Детали: Согласно последней информации, полученной "Репортерами без границ", журналист Дмитрий Хилюк жив.

Российские власти отрицают, что удерживают его в плену, но организация располагает доказательствами того, что он был насильно похищен в Киевской области и вывезен в тюрьму к востоку от Москвы.

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После нескольких месяцев поисков "Репортеры без границ" нашли след журналиста, арестованного в саду его семейного дома к северу от Киева в марте 2022 года – менее чем через две недели после начала российского вторжения в Украину.

Согласно информации "Репортеров без границ", журналист УНИАН покинул СИЗО №2 в Новозыбкове, небольшом городке Центральной России, недалеко от границы с Беларусью и Украиной, примерно 13 мая 2023 года.

Он находился в этой тюрьме более года без каких-либо правовых оснований, что задокументировано организацией с помощью нескольких неопубликованных свидетельств, подтверждающих его задержание.

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Затем журналиста вывезли в одну из тюрем Владимирской области, расположенную в нескольких сотнях километров к востоку от Москвы.

В сообщении своей семье в начале июня Хилюк писал: "Я в порядке. Я вас люблю. Сообщите УНИАН, что я в тюрьме".

Журналиста также дважды видели в его новой тюрьме в конце мая согласно источникам, с которыми "Репортеры без границ" встречались в июне 2022 года в Украине, которые из соображений безопасности пожелали остаться анонимными.

Эти показания являются еще одним доказательством пребывания журналиста Хилюка в плену, несмотря на то, что российские власти до сих пор отрицают его содержание или открытие против него судебного производства.

Прямая речь Арно Фроже, руководителя отдела расследований "Репортеров без границ": "Удерживая этого украинского журналиста, который не совершил никакого преступления, в тюрьме, Россия продолжает попирать Женевскую конвенцию. Использование гражданских лиц в качестве военной добычи для "выбивания" информации или "промывания мозгов" дополняет длинный список зверств, совершенных с начала войны.

Дмитрий Хилюк сейчас является государственным заложником. Он должен быть освобожден безоговорочно".

Детали: Во Владимирской области насчитывается 14 следственных изоляторов.

Согласно информации "Репортеров без границ", Дмитрия Хилюка удерживают либо в исправительной колонии №7 (ИК-7) неподалеку от Коврова, либо в исправительной колонии №6 (ИК-6) в Мелехово. Последняя является тюрьмой строгого режима с отвратительной репутацией. В последние годы она стала печально известной из-за пребывания в ней Алексея Навального, одного из главных оппонентов Владимира Путина.

Один источник сообщил "Репортерам без границ", что слышал от бывших российских заключенных, что там также содержатся украинцы.

Присутствие украинских пленных в ИК-7 подтвердили организации двое военных, которые находились там в заключении и были недавно освобождены. Однако они не смогли подтвердить пребывание Дмитрия Хилюка в этой тюрьме, рассчитанной на 1200 мест.

Согласно их показаниям, там содержится не менее 300 украинских военных и гражданских лиц. Условия содержания там не такие суровые, как в ИК-6, но один из опрошенных военных сообщил о нескольких случаях укусов собак, пыток электрическим током и лишения пищи, что может приводить к потере сознания заключенных. Около 15 человек теснятся в камерах, рассчитанных на 8 человек.

Украинцы не имеют никакого контакта с российскими заключенными, примерно каждые два месяца их переводят в другую камеру. Единственное занятие, которое им навязывают, чтение пропагандистских книг, изображающих Украину как нацистский режим, или пение российских патриотических песен.

Тюрьмой руководит преимущественно тюремный персонал, но один из источников также сообщил о присутствии там военных.

Большинство пленных считаются "свидетелями", им не предъявляют никаких официальных обвинений и они не имеют доступа к адвокату.

Один из освобожденных из России украинских военных также сообщил, что во время задержания слышал, как "начальник колонии" объявил, что Ковров – это "их последняя тюрьма" и что украинцев "вскоре обменяют". Однако Хилюк до сих пор в плену.