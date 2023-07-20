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Воллес каже, що Британія дала Україні в 15 разів більше артснарядів, ніж планувала

"Європейська правда", Валентина РоманенкоЧетвер, 20 липня 2023, 20:00
Воллес каже, що Британія дала Україні в 15 разів більше артснарядів, ніж планувала
БЕН ВОЛЛЕС,фото GETTY IMAGES

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес оголосив, що його країна надала Україні загалом 200 тисяч артилерійських снарядів, що в п’ятнадцять разів більше, ніж плнувалось спочатку.

Джерело: Воллес, якого цитує британський телеканал Sky News, повідомляє "Європейська правда".

Деталі: За словами британського міністра, Британія "надала значну кількість військового обладнання, боєприпасів і нелетальної допомоги" Україні для допомоги в протистоянні повномасштабному вторгненню Росії.

Як заявив Воллес, спочатку планувалося відправити в Україну 16 тисяч "критично важливих" артилерійських снарядів, але тепер їхня кількість збільшилась у понад 15 разів.

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Загальна сума військової допомоги Україні з боку Британії станом на березень 2023 року становить 2,3 мільярда фунтів стерлінгів, що ставить її на друге місце після США за обсягом військової допомоги.

До цієї допомоги увійшли 14 танків Challenger II, 4000 одиниць боєприпасів для озброєння танків, щонайменше п'ять мільйонів одиниць протипіхотної зброї, зокрема міномети й гранатомети, 1500 одиниць зенітної зброї та 100 пускових установок до неї.

Також Британія надала Україні запчастини, інструменти та допоміжні комплекти на суму чотири мільйонів фунтів стерлінгів, 70 тисяч продовольчих пайків і 65 тисяч одиниць одягу.

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Що передувало: В липні уряд Британії оголосив про новий пакет допомоги обсягом майже 65 мільйонів доларів на ремонт української техніки, а також на створення центру реабілітації для військових.

Теми: Велика Британіядопомога Українізброя
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