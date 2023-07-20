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У Росії злетів винищувач МіГ-31К – повітряна тривога була по всій Україні

Олена РощінаЧетвер, 20 липня 2023, 23:13
У Росії злетів винищувач МіГ-31К – повітряна тривога була по всій Україні
Тривога по всій Україні, t.me/air_alert_map

У всіх областях України ненадовго оголошували повітряну тривогу через загрозу запуску "Кинджалів" із Росії.

Джерело: Карта повітряних тривог, Повітряні сили ЗСУ

Дослівно ПС ЗСУ: "Зафіксовано зліт винищувача МіГ-31К ПКС рф з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області".

Деталі: Станом на 23:14 четверга повітряна тривога охопила всі регіони України. 

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Вже о 23:27 з Києва та Вінницької області почалися відбої.

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Теми: повітряна тривогавійнаПовітряні сили ЗСУ
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