В России взлетел истребитель МиГ-31К – воздушная тревога была по всей Украине

В большинстве областей Украины ненадолго объявляли воздушную тревогу из-за угрозы запуска "Кинжалов" из России.

Источник: Карта воздушных тревог, Воздушные силы ВСУ

Дословно ПС ВСУ: "Зафиксирован взлет истребителя МиГ-31К ВКС РФ с аэродрома Саваслейка Нижегородской области".

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Детали: По состоянию на 23:14 четверга воздушная тревога охватила все регионы Украины.

Уже в 23:27 с Киева и Винницкой области начались отбои.