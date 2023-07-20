Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В России взлетел истребитель МиГ-31К – воздушная тревога была по всей Украине

Елена РощинаЧетверг, 20 июля 2023, 23:13
В России взлетел истребитель МиГ-31К – воздушная тревога была по всей Украине
Тревога по всей Украине, t.me/air_alert_map

В большинстве областей Украины ненадолго объявляли воздушную тревогу из-за угрозы запуска "Кинжалов" из России.

Источник: Карта воздушных тревог, Воздушные силы ВСУ

Дословно ПС ВСУ: "Зафиксирован взлет истребителя МиГ-31К ВКС РФ с аэродрома Саваслейка Нижегородской области".

Реклама:

Детали: По состоянию на 23:14 четверга воздушная тревога охватила все регионы Украины.

Уже в 23:27 с Киева и Винницкой области начались отбои.

Темы: воздушная тревогавойнаВоздушные силы ВСУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
воздушная тревога
Доступ к укрытиям в образовательных учреждениях Киева будет круглосуточным - Кличко
По Украине распространялась тревога из-за угрозы баллистики и авиации
По всей Украине была объявлена воздушная тревога
Последние новости
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
Все новости...
Реклама: