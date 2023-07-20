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В России взлетел истребитель МиГ-31К – воздушная тревога была по всей Украине

Елена РощинаЧетверг, 20 июля 2023, 23:13
В России взлетел истребитель МиГ-31К – воздушная тревога была по всей Украине
Тревога по всей Украине, t.me/air_alert_map

В большинстве областей Украины ненадолго объявляли воздушную тревогу из-за угрозы запуска "Кинжалов" из России.

Источник: Карта воздушных тревог, Воздушные силы ВСУ

Дословно ПС ВСУ: "Зафиксирован взлет истребителя МиГ-31К ВКС РФ с аэродрома Саваслейка Нижегородской области".

Детали: По состоянию на 23:14 четверга воздушная тревога охватила все регионы Украины.

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Уже в 23:27 с Киева и Винницкой области начались отбои.

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Темы: воздушная тревогавойнаВоздушные силы ВСУ
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