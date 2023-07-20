Зеленський закликав Кабмін підтримати націоналізацію "Сенс Банку"

Президент Володимир Зеленський пропонує Кабінету міністрів підтримати пропозицію Національного банку щодо "Сенс Банку", який раніше називався "Альфа-банком" і належить, зокрема, Михайлу Фрідману, Пьотру Авену й Андрію Косогову, які є громадянами Росії.

Джерело: вечірнє відеозвернення президента

Пряма мова Зеленського: "Сьогодні є важливе рішення Національного банку України щодо фінансової установи, яка працює в нашій країні та яка належить російським олігархам – вони під санкціями в різних юрисдикціях…

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Були застосовані санкції РНБО. І тепер буде правильно, щоб Кабінет міністрів невідкладно розглянув відповідні пропозиції Нацбанку України та підтримав їх щодо цієї фінансової установи. В інтересах вкладників, заради фінансової стабільності та елементарної справедливості".

Цьому передувало: 20 липня правління Національного банку ухвалило рішення вивести з ринку "Сенс Банк" (до грудня 2022 року - "Альфа Банк Україна") та звернулось до Кабінету міністрів з проханням націоналізації фінустанови.