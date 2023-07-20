Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський закликав Кабмін підтримати націоналізацію "Сенс Банку"

Олена РощінаЧетвер, 20 липня 2023, 23:55
Зеленський закликав Кабмін підтримати націоналізацію Сенс Банку
Фото з сайту sensebank.com.ua

Президент Володимир Зеленський пропонує Кабінету міністрів підтримати пропозицію Національного банку щодо "Сенс Банку", який раніше називався "Альфа-банком" і належить, зокрема, Михайлу Фрідману, Пьотру Авену й Андрію Косогову, які є громадянами Росії.

Джерело: вечірнє відеозвернення президента

Пряма мова Зеленського: "Сьогодні є важливе рішення Національного банку України щодо фінансової установи, яка працює в нашій країні та яка належить російським олігархам – вони під санкціями в різних юрисдикціях… 

Реклама:

Були застосовані санкції РНБО. І тепер буде правильно, щоб Кабінет міністрів невідкладно розглянув відповідні пропозиції Нацбанку України та підтримав їх щодо цієї фінансової установи. В інтересах вкладників, заради фінансової стабільності та елементарної справедливості".

Цьому передувало: 20 липня правління Національного банку ухвалило рішення вивести з ринку "Сенс Банк" (до грудня 2022 року - "Альфа Банк Україна") та звернулось до Кабінету міністрів з проханням націоналізації фінустанови.

Теми: банкиЗеленськийКабінет міністрівНБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
банки
НБУ пом'якшив валютні обмеження щодо продажу безготівкової валюти населенню
Ексголову НБУ Шевченка підозрюють у створенні злочинної організації - НАБУ
Аналітик заявив про "невтішну новину для вкладників": ставки за депозитами будуть знижуватися
Останні новини
06:53
У Празі суд підтвердив вирок найманцю, який з 2014 року воював проти України на Донеччині
06:15
ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: