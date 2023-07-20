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Зеленский призвал Кабмин поддержать национализацию "Сенс Банка"

Елена РощинаЧетверг, 20 июля 2023, 23:55
Зеленский призвал Кабмин поддержать национализацию Сенс Банка
Фото с сайта sensebank.com.ua

Президент Владимир Зеленский предлагает Кабинету министров поддержать предложение Национального банка по "Сенс Банку", который ранее назывался "Альфа-банком" и принадлежит, в частности, Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову, которые являются гражданами России.

Источник: вечернее видеообращение президента

Прямая речь Зеленского: "Сегодня есть важное решение Национального банка Украины относительно финансового учреждения, которое работает в нашей стране и которое принадлежит российским олигархам – они под санкциями в разных юрисдикциях... 

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Были применены санкции СНБО. И теперь будет правильно, чтобы Кабинет министров безотлагательно рассмотрел соответствующие предложения Нацбанка Украины и поддержал их по этому финансовому учреждению. В интересах вкладчиков, ради финансовой стабильности и элементарной справедливости".

Этому предшествовало: 20 июля правление Национального банка приняло решение вывести с рынка "Сенс Банк" (до декабря 2022 года – "Альфа Банк Украина") и обратилось в Кабинет министров с просьбой национализации финучреждения.

Темы: банкиЗеленскийКабинет министровНБУ
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