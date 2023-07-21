Концерн Rheinmetall парирував Росії, що захистить свій завод в Україні

Генеральний директор німецького збройового концерну "Rheinmetall" Армін Паппергер відреагував на погрози російської влади вважати майбутній завод концерну в Україні "законною ціллю" РФ.

Джерело: Армін Паппергер в інтерв’ю "Bild", яке цитує "Європейська правда"

Деталі: 20 липня представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила на брифінгу, що завод "Rheinmetall" із виробництва бронетехніки в Україні, якщо він буде побудований, "буде законною ціллю" для російських військових.

Керівник німецького концерну заявив, що від планів створення заводу в Україні не відмовляється, а також планує захистити його від атак за допомогою систем протиповітряної оборони власного виробництва.

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Пряма мова: "Для нас у Rheinmetall ключовим завданням є підтримка наших українських партнерів у боротьбі за свободу й демократію і якнайшвидше задоволення їхніх нагальних потреб".

Нагадаємо: "Rheinmetall" створює виробниче підприємство в Україні разом з українською державною компанією "Укроборонпром" і матиме в ньому мажоритарний пакет акцій.

З виробничої лінії в Україні сходитимуть боєприпаси, бронемашини, а також основні бойові танки Panther.

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Згодом планується, що завод вироблятиме до 400 бойових танків на рік та ремонтуватиме бронемашини Fuchs. На початку липня повідомлялось, що спільне підприємство відкриється протягом наступних 12 тижнів.

Німецька компанія очікує підписання контрактів на створення ще двох спільних підприємств – із виробництва боєприпасів та протиповітряної оборони.

"Rheinmetall" – найбільший німецький концерн з виробництва озброєнь. За власними даними, компанія входить до трійки найбільших виробників військової техніки та боєприпасів у західному світі. Наразі біржова вартість Rheinmetall становить понад десять мільярдів євро.