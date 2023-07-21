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Концерн Rheinmetall парировал России, что защитит свой завод в Украине

"Европейская правда", Елена РощинаПятница, 21 июля 2023, 00:03

Генеральный директор немецкого оружейного концерна "Rheinmetall" Армин Паппергер отреагировал на угрозы российских властей считать будущий завод концерна в Украине "законной целью" РФ.

Источник: Армин Паппергер в интервью "Bild", которое цитирует "Европейская правда"

Детали: 20 июля представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, что завод "Rheinmetall" по производству бронетехники в Украине, если он будет построен, "будет законной целью" для российских военных.

Руководитель немецкого концерна заявил, что от планов создания завода в Украине не отказывается, а также планирует защитить его от атак с помощью систем противовоздушной обороны собственного производства.

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Прямая речь: "Для нас в Rheinmetall ключевой задачей является поддержка наших украинских партнеров в борьбе за свободу и демократию и скорейшее удовлетворение их насущных потребностей".

Напомним: "Rheinmetall" создает производственное предприятие в Украине вместе с украинской государственной компанией "Укроборонпром" и будет иметь в нем мажоритарный пакет акций.

С производственной линии в Украине будут сходить боеприпасы, бронемашины, а также основные боевые танки Panther.

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Впоследствии планируется, что завод будет производить до 400 боевых танков в год и ремонтировать бронемашины Fuchs. В начале июля сообщалось, что совместное предприятие откроется в течение следующих 12 недель.

Немецкая компания ожидает подписания контрактов на создание еще двух совместных предприятий – по производству боеприпасов и противовоздушной обороны.

"Rheinmetall" – крупнейший немецкий концерн по производству вооружений. По собственным данным, компания входит в тройку крупнейших производителей военной техники и боеприпасов в западном мире. Сейчас биржевая стоимость Rheinmetall составляет более десяти миллиардов евро.

Темы: Германияпомощь УкраинепроизводствоРосcия
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