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До свіжого санкційного списку США через допомогу Росії потрапила сербська компанія

"Європейська правда"П'ятниця, 21 липня 2023, 00:28
До свіжого санкційного списку США через допомогу Росії потрапила сербська компанія
ФОТО: UNSPLASH

В останньому санкційному списку, який Сполучені Штати оголосили у четвер, присутня компанія MCI Trading DOO з Белграда, яку підозрюють у сприянні ухиленню від санкцій Росії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на сербську службу "Радіо Свобода"

Деталі: Міністерство фінансів США зазначило, що MCI Trading DOO допомагала російській компанії АК "Микротех" у придбанні високотехнологічного обладнання в Азії, Європі та на Близькому Сході, яке потім використовувалось в оборонній промисловості РФ.

Проти сербської компанії та її директора Івана Цвєтича санкції запровадили за "матеріальну допомогу, спонсорування або надання фінансової, матеріальної або технічної підтримки АК "Микротех".

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Сама MCI Trading DOO на своєму сайті вказує, що займається переважно "неспеціалізованою оптовою торгівлею". Компанія не відповіла на запит "Радіо Свобода".

Міністерство фінансів США минулого тижня також оголосило про санкції проти керівника Агентства безпеки й інформації Сербії Александара Вуліна, причетного до "транснаціональної організованої злочинності, незаконних операцій з наркотиками та зловживання службовим становищем", а також використання повноважень для підтримки дій Росії.

Попри те, що президент Александар Вучич поки не поспішає звільняти Вуліна, в його риториці знову з’явилися натяки на можливість приєднання до санкцій проти РФ, йдеться у статті "ЄвроПравди": США посилюють тиск: які наслідки матимуть санкції проти головного агента впливу РФ у Сербії.

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Теми: СШАсанкції
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