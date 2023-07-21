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В свежий санкционный список США из-за помощи России попала сербская компания

"Европейская правда"Пятница, 21 июля 2023, 00:28
В свежий санкционный список США из-за помощи России попала сербская компания
ФОТО: UNSPLASH

В последнем санкционном списке, который Соединенные Штаты объявили в четверг, присутствует компания MCI Trading DOO из Белграда, которую подозревают в содействии уклонению от санкций России.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сербскую службу "Радио Свобода"

Детали: Министерство финансов США отметило, что MCI Trading DOO помогала российской компании АК "Микротех" в приобретении высокотехнологичного оборудования в Азии, Европе и на Ближнем Востоке, которое затем использовалось в оборонной промышленности РФ.

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Против сербской компании и ее директора Ивана Цветича санкции ввели за "материальную помощь, спонсирование или предоставление финансовой, материальной или технической поддержки АК "Микротех".

Сама MCI Trading DOO на своем сайте указывает, что занимается преимущественно "неспециализированной оптовой торговлей". Компания не ответила на запрос "Радио Свобода".

Министерство финансов США на прошлой неделе также объявило о санкциях против руководителя Агентства безопасности и информации Сербии Александара Вулина, причастного к "транснациональной организованной преступности, незаконным операциям с наркотиками и злоупотреблению служебным положением", а также использованию полномочий для поддержки действий России.

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Несмотря на то, что президент Александар Вучич пока не спешит увольнять Вулина, в его риторике снова появились намеки на возможность присоединения к санкциям против РФ, говорится в статье "ЕвроПравды": США усиливают давление: какие последствия будут иметь санкции против главного агента влияния РФ в Сербии.

Темы: СШАсанкции
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