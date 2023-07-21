В свежий санкционный список США из-за помощи России попала сербская компания

В последнем санкционном списке, который Соединенные Штаты объявили в четверг, присутствует компания MCI Trading DOO из Белграда, которую подозревают в содействии уклонению от санкций России.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сербскую службу "Радио Свобода"

Детали: Министерство финансов США отметило, что MCI Trading DOO помогала российской компании АК "Микротех" в приобретении высокотехнологичного оборудования в Азии, Европе и на Ближнем Востоке, которое затем использовалось в оборонной промышленности РФ.

Против сербской компании и ее директора Ивана Цветича санкции ввели за "материальную помощь, спонсирование или предоставление финансовой, материальной или технической поддержки АК "Микротех".

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Сама MCI Trading DOO на своем сайте указывает, что занимается преимущественно "неспециализированной оптовой торговлей". Компания не ответила на запрос "Радио Свобода".

Министерство финансов США на прошлой неделе также объявило о санкциях против руководителя Агентства безопасности и информации Сербии Александара Вулина, причастного к "транснациональной организованной преступности, незаконным операциям с наркотиками и злоупотреблению служебным положением", а также использованию полномочий для поддержки действий России.

Несмотря на то, что президент Александар Вучич пока не спешит увольнять Вулина, в его риторике снова появились намеки на возможность присоединения к санкциям против РФ, говорится в статье "ЕвроПравды": США усиливают давление: какие последствия будут иметь санкции против главного агента влияния РФ в Сербии.