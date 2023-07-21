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Віцеспікера парламенту Болгарії знайшли в "Миротворці": голова МЗС поговорила з послом України

"Європейська правда"П'ятниця, 21 липня 2023, 01:52
Віцеспікера парламенту Болгарії знайшли в Миротворці: голова МЗС поговорила з послом України
Фото з сайту "Миротворця"

Міністерка закордонних справ Болгарії Марія Габріель провела телефонну розмову з послом України Олесею Ілащук щодо інтернет-порталу "Миротворець" та виявлених у ньому імен болгарських журналістів і політиків.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на сайт болгарського МЗС

Деталі: Під час розмови Габріель заявила, що інформація про "включення громадян Болгарії до баз даних осіб, визначених як вороги України, викликає подив і занепокоєння".

На це посол запевнила голову болгарського МЗС, що "діяльність громадської організації "Миротворець" жодним чином не пов'язана з роботою державних інституцій України і не відображає офіційну політику української держави".

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"Під час переговорів було досягнуто домовленості, що ця справа має бути вирішена між компетентними органами двох країн, а міністр Габріель і посол Ілащук погодилися з необхідністю підтримувати тісну координацію", – повідомили в міністерстві.

На початку тижня депутатка від Європарламенту від Болгарії Олена Йончева звернула увагу, що перебуває в базі "Миротворця". Як журналістка Єнчева їздила зокрема в Північну Корею, а у 2013 і 2014 роках "знімала документальні фільми про події в Києві та ситуацію на сході України", а у 2017 році їздила на конференцію "Форум друзів Криму" в окуповану Ялту.

Також у базі "Миротворця" знайшли, приміром, ім’я болгарської журналістки Діляни Гайтанджиєвої, яка поширювала фейки про "біолабораторії в Україні", та чинного віцеспікера парламенту від Болгарської соціалістичної пртії Крістіана Вігеніна. Останньому закидають відмову підтримати постачання Україні зброї та боєприпасів, а також те, що у 2014 році він "не зайняв тверду позицію і не підтримав явно жодну зі сторін" під час анексії Криму.

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У четвер ситуацію з "Миротворцем" обговорили парламентські комісії та спеціальні служби, домовившись сприяти обмеженню роботи сайту на міжнародних майданчиках.

Посольство України в Болгарії окремо заявило, що діяльність "Миротворця" жодним чином не пов'язана з роботою державних інституцій України і не відображає офіційну політику української держави.

Довідково. Неурядова організація "Миротворець" була створена у 2014 році для дослідження "ознак злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку". Серед іншого, організація веде базу "Чистилище" – перелік людей, чия діяльність, на думку авторів, становить загрозу національній безпеці України.

Що цьому передувало:

  • До "Чистилища" раніше були внесені прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, президент Хорватії Зоран Міланович, єврокомісар із питань розширення Олівер Варгеї тощо. Там публікуються їхні персональні дані включно з адресами проживання й контактною інформацією, якщо така є.
  • Міжнародні партнери Україні неодноразово закликали вжити заходів щодо сайту "Миротворця". У 2021 році Європарламент у резолюції про Угоду про асоціацію Україна ЄС закликав Київ заблокувати портал як приклад "екстремістської групи, що підбурює ненависть".

Теми: БолгаріяУкраїнаМЗС
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