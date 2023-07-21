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Вице-спикера парламента Болгарии нашли в "Миротворце": глава МИД поговорила с послом Украины

"Европейская правда"Пятница, 21 июля 2023, 01:52
Вице-спикера парламента Болгарии нашли в Миротворце: глава МИД поговорила с послом Украины
Фото с сайта "Миротворца"

Министр иностранных дел Болгарии Мария Габриэль провела телефонный разговор с послом Украины Олесей Илащук относительно интернет-портала "Миротворец" и обнаруженных в нем имен болгарских журналистов и политиков.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сайт болгарского МИДа

Детали: Во время разговора Габриэль заявила, что информация о "включении граждан Болгарии в базы данных лиц, определенных как враги Украины, вызывает удивление и беспокойство".

На это посол заверила главу болгарского МИД, что "деятельность общественной организации "Миротворец" никоим образом не связана с работой государственных институтов Украины и не отражает официальную политику украинского государства".

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"Во время переговоров была достигнута договоренность, что это дело должно быть решено между компетентными органами двух стран, а министр Габриэль и посол Илащук согласились с необходимостью поддерживать тесную координацию", – сообщили в министерстве.

В начале недели депутат Европарламента от Болгарии Елена Йончева обратила внимание, что находится в базе "Миротворца". Как журналистка Енчева ездила в частности в Северную Корею, а в 2013 и 2014 годах "снимала документальные фильмы о событиях в Киеве и ситуации на востоке Украины", а в 2017 году ездила на конференцию "Форум друзей Крыма" в оккупированную Ялту.

Также в базе "Миротворца" нашли, например, имя болгарской журналистки Диляны Гайтанджиевой, которая распространяла фейки о "биолаборатории в Украине", и действующего вице-спикера парламента от Болгарской социалистической пртии Кристиана Вигенина. Последнего обвиняют в отказе поддержать поставки Украине оружия и боеприпасов, а также то, что в 2014 году он "не занял твердую позицию и не поддержал явно ни одну из сторон" во время аннексии Крыма.

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В четверг ситуацию с "Миротворцем" обсудили парламентские комиссии и специальные службы, договорившись способствовать ограничению работы сайта на международных площадках.

Посольство Украины в Болгарии отдельно заявило, что деятельность "Миротворца" никоим образом не связана с работой государственных институтов Украины и не отражает официальную политику украинского государства.

Справка. Неправительственная организация "Миротворец" была создана в 2014 году для исследования "признаков преступлений против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка". Среди прочего, организация ведет базу "Чистилище" – перечень людей, чья деятельность, по мнению авторов, представляет угрозу национальной безопасности Украины.

Что этому предшествовало:

  • В "Чистилище" ранее были внесены премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Хорватии Зоран Миланович, еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Варгеи и другие. Там публикуются их персональные данные, включая адреса проживания и контактную информацию, если таковая имеется.
  • Международные партнеры Украины неоднократно призывали принять меры в отношении сайта "Миротворца". В 2021 году Европарламент в резолюции о Соглашении об ассоциации Украина ЕС призвал Киев заблокировать портал как пример "экстремистской группы, подстрекающей ненависть".

Темы: БолгарияУкраинаМИД
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