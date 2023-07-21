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У Пентагоні розповіли про факти викрадення західної зброї в Україні, яку вдалося повернути

"Українська правда"П'ятниця, 21 липня 2023, 03:23
У Пентагоні розповіли про факти викрадення західної зброї в Україні, яку вдалося повернути
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З FACEBOOK ГЕНШТАБУ

У перші місяці повномасштабної війни були випадки викрадення західного озброєння в Україні, однак зброю вдавалося знайти і вилучити.

Джерело: CNN з посиланням на звіт генерального інспектора Пентагону

Деталі: У звіті повідомляється, що неможливість персоналу Пентагону у період з лютого по вересень минулого року відвідувати місця, де використовувалося або зберігалося надане Україні озброєння, значно ускладнювала здатність здійснювати моніторинг. Однак наприкінці жовтня США відновили виїзні інспекції українських складів зброї, щоб відстежувати, куди йде надана Штатами військова допомога.

Зазначається, що через складність відстежувати надану зброю європейське командування США намагалося пом’якшити цю проблему, вимагаючи розписки від українців, які вони "сумлінно надавали". 

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Управління оборонного співробітництва з Києвом, йдеться у звіті, також зверталося до українського уряду з проханням надати звіти про витрати, втрати та пошкодження обладнання, наданого США. Уряд Україну, зі свого боку, "доклав зусиль для запобігання незаконному розповсюдженню оборонних матеріалів, наданих США".

У звіті зазначається, що злочинним організаціям все ж вдалося викрасти деяку зброю та обладнання, які США і союзники надали Україні.  

У документі розповідається, що наприкінці червня 2022 року організована злочинна група під керівництвом неназваного російського чиновника приєдналася до добровольчого батальйону за підробленими документами та викрала зброю – гранатомет і кулемет, а також понад 1000 набоїв. Втім, українська розвідка розкрила змову.

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Також у червні минулого року українські спецслужби розкрили змову торговців, які намагалися продати зброю і боєприпаси, викрадені з передової на півдні України. Крім того, було викрито змову українських злочинців, які видавали себе за працівників гуманітарних організацій, які викрали бронежилети на суму $17 тисяч, йдеться у доповіді.

У звіті також повідомляється, що у серпні 2022 року українські спецслужби викрили групу бійців добровольчого батальйону, які викрали 60 гвинтівок та майже 1000 набоїв. Зброю вони зберігали на складі, аби, ймовірно, продати на "чорному ринку". При цьому у звіті не уточнюється, чи були ця зброя надана Україні партнерами.

У звіті Пентагону наголошується, що ракети і гелікоптери легше відстежувати за допомогою розвідувальних механізмів, однак менші предмети, наприклад, прилади нічного бачення, контролювати було важче.

Теми: СШАУкраїназброя
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