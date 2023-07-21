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Повітряники повторно попередили про ракетну небезпеку для Одещини

"Українська правда"П'ятниця, 21 липня 2023, 04:31
Повітряники повторно попередили про ракетну небезпеку для Одещини
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З САЙТУ ARMIFLOT.RU

Повітряні сили ЗСУ вдруге за ніч на 21 липня повідомили, що існує загроза завдання російськими окупантами ракетних ударів по території Одеської області.

Джерело: ПС ЗСУ у Telegram

Дослівно: "Увага! Загроза застосування противником ракетного озброєння в Одеській області".

Деталі: Про ракетну небезпеку для Одещини перший раз повітряники повідомили близько 03:30. 

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Через годину Повітряні сили знову оголосили ракетну небезпеку для Одеської області. 

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Теми: Одеська областьракетний удар
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