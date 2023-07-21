Повітряники повторно попередили про ракетну небезпеку для Одещини

Повітряні сили ЗСУ вдруге за ніч на 21 липня повідомили, що існує загроза завдання російськими окупантами ракетних ударів по території Одеської області.

Джерело: ПС ЗСУ у Telegram

Дослівно: "Увага! Загроза застосування противником ракетного озброєння в Одеській області".

Деталі: Про ракетну небезпеку для Одещини перший раз повітряники повідомили близько 03:30.

Через годину Повітряні сили знову оголосили ракетну небезпеку для Одеської області.