Воздушники повторно предупредили о ракетной опасности для Одесской области
Пятница, 21 июля 2023, 04:31
Воздушные силы ВСУ второй раз за ночь на 21 июля сообщили, что существует угроза нанесения российскими оккупантами ракетных ударов по территории Одесской области.
Источник: ВС ВСУ в Telegram
Дословно: "Внимание! Угроза применения противником ракетного вооружения в Одесской области".
Детали: О ракетной опасности для Одесской области первый раз воздушники сообщили около 03:30.
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Через час Воздушные силы снова объявили ракетную опасность для Одесской области.
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