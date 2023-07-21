Воздушники повторно предупредили о ракетной опасности для Одесской области

Воздушные силы ВСУ второй раз за ночь на 21 июля сообщили, что существует угроза нанесения российскими оккупантами ракетных ударов по территории Одесской области.

Источник: ВС ВСУ в Telegram

Дословно: "Внимание! Угроза применения противником ракетного вооружения в Одесской области".

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Детали: О ракетной опасности для Одесской области первый раз воздушники сообщили около 03:30.

Через час Воздушные силы снова объявили ракетную опасность для Одесской области.