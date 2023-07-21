Україна просить ЄС субсидувати перевезення агропродукції у далекі європейські порти

Україна просить Європейську комісію субсидувати транспортування української агропродукції через далекі європейські порти.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на міністра аграрної політики та продовольства Миколу Сольського в ефірі телемарафону "Єдині новини"

Пряма мова: "Це нормальна робоча схема, яка, сподіваюся, може бути застосована цього сезону. Без такої компенсації довезти українське зерно, наприклад, до портів Гамбурга неможливо і економічно нерентабельно".

Деталі: На його думку, такий механізм дозволить наростити перевезення "коридорами солідарності" ЄС і вирішить економічну складову питання.

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Це рішення може бути ухвалене найближчим часом, вважає Сольський.

Говорячи про перспективи експорту української агропродукції через порти Хорватії, він підтвердив, що запропонована ініціатива є життєздатною, але частково, оскільки один порт не вирішить усіх проблем.

"Цей маршрут пролягає, умовно, через Закарпаття, Угорщину і орієнтований на перевезення контейнерів. Для України це не новинка. Є компанії, які випробували маршрут. Але його пропускна здатність обчислюється сотнями тисяч (тонн), а Україні потрібно транспортувати мільйони.

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Ми спробуємо задіяти цей порт за підтримки Європейського Союзу, не відкидаємо можливості залучення до роботи портів на Адріатичному морі, а також словацьких, польських, латвійських, німецьких та голландських", – пояснив міністр агрополітики.

Що цьому передувало: