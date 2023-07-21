Украина просит ЕС субсидировать перевозку агропродукции в дальние европейские порты

Украина просит Европейскую комиссию субсидировать транспортировку украинской агропродукции через дальние европейские порты.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на министра аграрной политики и продовольствия Николая Сольского в эфире телемарафона "Единые новости"

Прямая речь: "Это нормальная рабочая схема, которая, надеюсь, может быть применена в этом сезоне. Без такой компенсации довезти украинское зерно, например, в порты Гамбурга невозможно и экономически нерентабельно".

Детали: По его мнению, такой механизм позволит нарастить перевозку "коридорами солидарности" ЕС и решит экономическую составляющую вопроса.

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Это решение может быть принято в ближайшее время, считает Сольский.

Говоря о перспективах экспорта украинской агропродукции через порты Хорватии, он подтвердил, что предложенная инициатива жизнеспособна, но частично, поскольку один порт не решит всех проблем.

"Этот маршрут пролегает, условно, через Закарпатье, Венгрию и ориентирован на перевозку контейнеров. Для Украины это не новинка. Есть компании, которые опробовали маршрут. Но его пропускная способность исчисляется сотнями тысяч (тонн), а Украине нужно транспортировать миллионы.

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Мы попробуем задействовать этот порт при поддержке Европейского Союза, не исключаем возможности привлечения к работе портов на Адриатическом море, а также словацких, польских, латвийских, немецких и голландских", – пояснил министр агрополитики.

Что этому предшествовало: