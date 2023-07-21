Украина просит ЕС субсидировать перевозку агропродукции в дальние европейские порты
Украина просит Европейскую комиссию субсидировать транспортировку украинской агропродукции через дальние европейские порты.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на министра аграрной политики и продовольствия Николая Сольского в эфире телемарафона "Единые новости"
Прямая речь: "Это нормальная рабочая схема, которая, надеюсь, может быть применена в этом сезоне. Без такой компенсации довезти украинское зерно, например, в порты Гамбурга невозможно и экономически нерентабельно".
Детали: По его мнению, такой механизм позволит нарастить перевозку "коридорами солидарности" ЕС и решит экономическую составляющую вопроса.
Это решение может быть принято в ближайшее время, считает Сольский.
Говоря о перспективах экспорта украинской агропродукции через порты Хорватии, он подтвердил, что предложенная инициатива жизнеспособна, но частично, поскольку один порт не решит всех проблем.
"Этот маршрут пролегает, условно, через Закарпатье, Венгрию и ориентирован на перевозку контейнеров. Для Украины это не новинка. Есть компании, которые опробовали маршрут. Но его пропускная способность исчисляется сотнями тысяч (тонн), а Украине нужно транспортировать миллионы.
Мы попробуем задействовать этот порт при поддержке Европейского Союза, не исключаем возможности привлечения к работе портов на Адриатическом море, а также словацких, польских, латвийских, немецких и голландских", – пояснил министр агрополитики.
Что этому предшествовало:
- Ранее Хорватия заявила, что готова предложить свою инфраструктуру для вывоза украинского зерна по альтернативным маршрутам после остановки Россией "зернового соглашения".
- Главный порт Литвы мог бы отгружать 10 миллионов тонн украинского зерна, но логистика доставки груза на побережье Балтийского моря остается сложной.
- Россия 17 июля заявила об остановке действия "зернового соглашения".