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Розвідка Британії: лише за кілька місяців було вбито до 20 тисяч в’язнів з "ПВК Вагнер"

"Європейська правда", Станіслав ПогоріловП'ятниця, 21 липня 2023, 10:30
Розвідка Британії: лише за кілька місяців було вбито до 20 тисяч в’язнів з ПВК Вагнер
Фот Getty Images

Британська розвідка вважає, що до 20 тисяч взятих на війну в Україну в′язнів з "ПВК Вагнер" було вбито, залишки скоріш за все незабаром відпустять з лав найманців.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляд Міністерства оборони Британії про російсько-українську війну від 21 липня

Деталі: Схема набору новобранців у в’язницях мала найбільший розмах на початку 2023 року, тоді у рамках "Проєкту К" на службі були близько 40 тисяч осіб. Значна кількість в’язнів, втім, ймовірно і далі залишаться у ПВК "Вагнер" як контрактники. "Тим часом російське Міноборони перебрало на себе "вагнерівське" джерело вербування у тюрмах", – додає розвідка. 

Аналітики відзначають, що завершення цієї схеми "Вагнера" – своєрідна "зміна епохи" в історії ПВК та у російсько-українській війні. 

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"Солдати, надані "Проєктом К", дали Росії можливість захопити Бахмут, що було одним з її останніх заявлених успіхів. Проєкт допоміг "Вагнеру" вирости в організацію, яка минулого місяця прямо кинула виклик владі президента Путіна. Це також позначає один з найкривавіших епізодів у сучасній історії війн: за кілька місяців загинули до 20 тисяч завербованих в’язнів", – підсумовує розвідка. 

Що було раніше:

  • Перед цим у розвідці розповіли, що у Росії після періоду розгубленості через заколот ПВК "Вагнер" почала формуватися домовленість щодо майбутнього групи. 
  • Тим часом глава ЦРУ заявив, що на місці очільника ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина "не звільняв би свого дегустатора", тому що Путін навряд чи пробачить йому спробу заколоту. 

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Теми: ВагнервійнаУкраїнаРосія
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