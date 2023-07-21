Розвідка Британії: лише за кілька місяців було вбито до 20 тисяч в’язнів з "ПВК Вагнер"

Британська розвідка вважає, що до 20 тисяч взятих на війну в Україну в′язнів з "ПВК Вагнер" було вбито, залишки скоріш за все незабаром відпустять з лав найманців.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляд Міністерства оборони Британії про російсько-українську війну від 21 липня

Деталі: Схема набору новобранців у в’язницях мала найбільший розмах на початку 2023 року, тоді у рамках "Проєкту К" на службі були близько 40 тисяч осіб. Значна кількість в’язнів, втім, ймовірно і далі залишаться у ПВК "Вагнер" як контрактники. "Тим часом російське Міноборони перебрало на себе "вагнерівське" джерело вербування у тюрмах", – додає розвідка.

Реклама:

Аналітики відзначають, що завершення цієї схеми "Вагнера" – своєрідна "зміна епохи" в історії ПВК та у російсько-українській війні.

"Солдати, надані "Проєктом К", дали Росії можливість захопити Бахмут, що було одним з її останніх заявлених успіхів. Проєкт допоміг "Вагнеру" вирости в організацію, яка минулого місяця прямо кинула виклик владі президента Путіна. Це також позначає один з найкривавіших епізодів у сучасній історії війн: за кілька місяців загинули до 20 тисяч завербованих в’язнів", – підсумовує розвідка.

Що було раніше:

ВІДЕО ДНЯ