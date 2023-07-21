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Разведка Британии: всего за несколько месяцев были убиты до 20 тысяч заключенных из "ЧВК Вагнер"

"Европейская правда", Станислав ПогориловПятница, 21 июля 2023, 10:30
Разведка Британии: всего за несколько месяцев были убиты до 20 тысяч заключенных из ЧВК Вагнер
Фот Getty Images

Британская разведка считает, что до 20 тысяч взятых на войну в Украину заключенных из "ЧВК Вагнер" было убито, остатки скорее всего вскоре отпустят из рядов наемников.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор Министерства обороны Великобритании о российско-украинской войне от 21 июля

Детали: хема набора новобранцев в тюрьмах имела наибольший размах в начале 2023 года, тогда в рамках "Проекта К" на службе были около 40 тысяч человек. Значительное количество заключенных, впрочем, вероятно и дальше останутся в ЧВК "Вагнер" как контрактники. "Между тем российское Минобороны взяло на себя "вагнеровский" источник вербовки в тюрьмах", – добавляет разведка.

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Аналитики отмечают, что завершение этой схемы "Вагнера" – своеобразная "смена эпохи" в истории ЧВК и в российско-украинской войне.

"Солдаты, предоставленные "Проектом К", дали России возможность захватить Бахмут, что было одним из ее последних заявленных успехов. Проект помог "Вагнеру" вырасти в организацию, которая в прошлом месяце прямо бросила вызов власти президента Путина. Это также обозначает один из самых кровавых эпизодов в современной истории войн: за несколько месяцев погибли до 20 тысяч завербованных заключенных", – заключает разведка.

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Темы: ВагнервойнаУкраинаРосcия
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