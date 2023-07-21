Разведка Британии: всего за несколько месяцев были убиты до 20 тысяч заключенных из "ЧВК Вагнер"

Британская разведка считает, что до 20 тысяч взятых на войну в Украину заключенных из "ЧВК Вагнер" было убито, остатки скорее всего вскоре отпустят из рядов наемников.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор Министерства обороны Великобритании о российско-украинской войне от 21 июля

Детали: хема набора новобранцев в тюрьмах имела наибольший размах в начале 2023 года, тогда в рамках "Проекта К" на службе были около 40 тысяч человек. Значительное количество заключенных, впрочем, вероятно и дальше останутся в ЧВК "Вагнер" как контрактники. "Между тем российское Минобороны взяло на себя "вагнеровский" источник вербовки в тюрьмах", – добавляет разведка.

Аналитики отмечают, что завершение этой схемы "Вагнера" – своеобразная "смена эпохи" в истории ЧВК и в российско-украинской войне.

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"Солдаты, предоставленные "Проектом К", дали России возможность захватить Бахмут, что было одним из ее последних заявленных успехов. Проект помог "Вагнеру" вырасти в организацию, которая в прошлом месяце прямо бросила вызов власти президента Путина. Это также обозначает один из самых кровавых эпизодов в современной истории войн: за несколько месяцев погибли до 20 тысяч завербованных заключенных", – заключает разведка.

Что предшествовало:

Перед этим в разведке рассказали, что в России после периода растерянности из-за мятежа ЧВК "Вагнер" начала формироваться договоренность относительно будущего группы.

Между тем глава ЦРУ заявил, что на месте главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина "не увольнял бы своего дегустатора", потому что Путин вряд ли простит ему попытку мятежа.