Під вогнем росіян 9 областей, у Рубіжному на Луганщині окупанти обмежили в′їзд – ОВА

Минулої доби російські загарбники поливали вогнем 9 областей, найбільш щільний вогонь спостерігався у Луганській області – 99 обстрілів, є загиблі та поранені.

Джерело: звіти ОВА

Луганщина: за добу противник здійснив 99 обстрілів( 458 снарядів).

Від 1 серпня буде значно обмежений в’їзд до Рубіжного. Без місцевої реєстрації не пускатимуть нікого, навіть перевізників.

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Чернігівщина: за добу — 7 обстрілів (49 вибухів). Із артилерії та мінометів — по Новгород-Сіверському району. Зруйновано один із мостів у прикордонні, пошкоджено вежу стільникового звʼязку. Без жертв.

Сумщина: вночі та вранці ворог здійснив 6 обстрілів – 19 вибухів. Обстрілів зазнали населені пункти Хотінської, Білопільської, Краснопільської Юнаківської, Есманської громад. Попередньо — без наслідків.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 32 обстріли прикордоння. Зафіксовано 209 вибухів. Обстрілів зазнали Новослобідська, Білопільська, Краснопільська, Юнаківська, Есманська, Середино-Будська, Великописарівська, Путивльська та Хотінська громади.

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Краснопільська громада: з території рф здійснено мінометні обстріли (25 вибухів, 1 не розірвався) та обстріли з артилерії (13 вибухів). Крім того, був авіаудар, внаслідок якого пошкоджено приміщення агрофірми.

Великописарівська громада: зафіксовано 8 артилерійських вибухів. Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено лінію електропередач.

Запорізька: за минулу добу ворог здійснив 80 ударів по 20 населених пунктах області.

63 артилерійських обстрілів зазнали Гуляйполе, Левадне, Білогір'я, Чарівне, Гуляйпільське, Малинівка, Червоне, Щербаки, Степногірськ, П'ятихатки та інші прифронтові села. Крім цього зафіксовано 10 ударів з РСЗВ по Новодарівці, 6 авіаційних ударів по П'ятихатках, Оріхову та Малій Токмачці, а також атака БПЛА по Лобковому.

Внаслідок ворожого удару по сіськогосподарському підприємству Пологівського району загинули чотири працівники 29, 30, 33 та 43 років, ще двох поранених направлено до лікувального закладу.

Надійшло 33 повідомлення про руйнування житлових будинків громадян та об’єктів інфраструктури.

Харківщина: минулої ночі ворог обстріляв с.Новоосинове Куп'янського району. Отримала легкі поранення 56-річна жінка, госпіталізації не потребувала. Пошкоджено приватний житловий будинок.

Внаслідок обстрілу з РСЗВ с. Чернещина Ізюмського району пошкоджено 3 будинки, гараж та господарчі споруди, сталися пожежі.

Близько 23:10 м. Вовчанськ Чугуївського району було обстріляне з мінометів, пошкоджено 3 приватні будинки та господарчі споруди.

У с. Покаляне Чугуївського району внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено приватний житловий будинок.

Біля 12:40 ворог з артилерії обстріляв м. Куп'янськ. Пошкоджено 6 приватних будинків. О 23:50 Куп'янськ був обстріляний вдруге, пошкоджено приватний будинок.

На Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські населених пунктів Уди, Одноробівка Богодухівського району, Козача Лопань Харківського району, Стариця, Вовчанськ і Бударки Чугуївського району.

На Куп’янському напрямку наші воїни успішно відбили атаки противника південно-західніше Масютівки. Артилерійських і мінометних ворожих обстрілів зазнали Дворічна, Западне, Фиголівка, Кам’янка, Красне Перше, Куп’янськ, Кучерівка, Моначинівка та Тополі.

Внаслідок ворожого обстрілу з танка смт. Козача Лопань Харківського району загинув чоловік 60 років. Пошкоджено приватний будинок та гараж.

Внаслідок артилерійського обстрілу с. Петрівка Богодухівського району поранення зазнали двоє цивільних чоловіків 69 та 52 років, пошкоджено багатоквартирний будинок.

У с. Верхній Байрак Ізюмського району на власному подвір'ї на невідомому вибуховому предметі підірвався цивільний чоловік 48 років. Госпіталізований в легкому стані.

Донеччина: рашисти здійснили 19 обстрілів, застосувавши БПЛА "Шахед", РСЗВ "Град", "Ураган", артилерію, танки, міномети.

Обстріляли 11 населених пунктів: Авдіївка, Гірник, Миколаївка, с.Розлив, с.Предтечине, с.Богоявленка, смт Південне, с.Дружба, с.Іванівське, с.Кліщіївка, Костянтинівка

Пошкоджено 33 об’єкти: 27 житлових будинків,

3 цивільних автомобіля, газопровід, ЛЕП, господарська споруда.

По області за добу: 2 загиблих і 2 поранених.

Миколаївщина: сьогодні зранку — ворожі артилерійські обстріли вздовж узбережжя м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає.

Також сьогодні зранку ворог знову завдавав артилерійських ударів по м. Очаків, внаслідок чого виникла пожежа будівлі соціальної інфраструктури міста. Займання було оперативно ліквідовано. Минулося без постраждалих.

Вчора протягом дня ворог завдавав артилерійських ударів по м. Очаків. Постраждалих немає.

Також вчора ворожих артилерійських обстрілів зазнала Куцурубська громада; пошкоджено житлові будинки. Без постраждалих.

Одещина: на світанку росіяни випустили ракети типу "Калібр" з ракетоносія, який вночі вивели на чергування у Чорне море.

На жаль, є влучання в термінали з зерном одного з агропідприємств Одеської області. Ворог знищив 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю.

Внаслідок вибуху постраждали дві людини. Вони отримали різані рани склом. Їм надана вся необхідна медична допомога.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 45 обстрілів (243 снаряди), з них по м. Херсон — 5 обстрілів ( 20 снарядів).

Рашисти поцілили у райони 17 населених пунктів області.

У селі Дніпровське Білозерської громади через обстріл значних руйнувань зазнала школа та будинки місцевих жителів.

Атакували росіяни з артилерії й будинок культури у Золотій Балці Новоолександрівської громади. У будівлі пошкоджено дах.

Жертв та поранених серед цивільного населення немає.