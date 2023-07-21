Под огнем россиян 9 областей, в Рубежном Луганской области оккупанты ограничили въезд - ОВА

За прошедшие сутки российские захватчики поливали огнем 9 областей, наиболее плотный огонь наблюдался в Луганской области - 99 обстрелов, есть погибшие и раненые.

Источник: отчеты ОВА

Луганщина: за сутки противник совершил 99 обстрелов (458 снарядов).

С 1 августа будет значительно ограничен въезд в Рубежное. Без местной регистрации не будут пускать никого, даже перевозчиков.

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Черниговщина: за сутки - 7 обстрелов (49 взрывов). Из артиллерии и минометов - по Новгород-Северскому району. Разрушен один из мостов в приграничье, повреждена вышка сотовой связи. Без жертв.

Сумщина: ночью и утром враг совершил 6 обстрелов - 19 взрывов. Обстрелам подверглись населенные пункты Хотинской, Белопольской, Краснопольской Юнаковской, Эсманской громад. Предварительно - без последствий.

Вчера в течение дня россияне совершили 32 обстрела приграничья. Зафиксировано 209 взрывов. Обстрелам подверглись Новослободская, Белопольская, Краснопольская, Юнаковская, Эсманская, Середино-Будская, Великописаревская, Путивльская и Хотинская громады.

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Краснопольская громада: с территории рф осуществлены минометные обстрелы (25 взрывов, 1 не разорвался) и обстрелы из артиллерии (13 взрывов). Кроме того, был авиаудар, в результате которого повреждено помещение агрофирмы.

Великописаревская громада: зафиксировано 8 артиллерийских взрывов. В результате одного из обстрелов повреждена линия электропередач.

Запорожская: за минувшие сутки враг совершил 80 ударов по 20 населенным пунктам области.

63 артиллерийских обстрелов подверглись Гуляйполе, Левадное, Белогорье, Чаривне, Гуляйпольское, Малиновка, Красное, Щербаки, Степногорск, Пятихатки и другие прифронтовые села. Кроме этого зафиксировано 10 ударов из РСЗО по Новодаровке, 6 авиационных ударов по Пятихаткам, Орехову и Малой Токмачке, а также атака БПЛА по Лобковому.

В результате вражеского удара по сельскохозяйственному предприятию Пологовского района погибли четыре работника 29, 30, 33 и 43 лет, еще двое раненых направлены в лечебное учреждение.

Поступило 33 сообщения о разрушении жилых домов граждан и объектов инфраструктуры.

Харьковщина: минувшей ночью враг обстрелял с.Новоосиново Купянского района. Получила легкие ранения 56-летняя женщина, в госпитализации не нуждалась. Поврежден частный жилой дом.

В результате обстрела из РСЗО с. Чернещина Изюмского района повреждены 3 дома, гараж и хозяйственные постройки, произошли пожары.

Около 23:10 г. Волчанск Чугуевского района был обстрелян из минометов, повреждены 3 частных дома и хозяйственные постройки.

В с. Покаляное Чугуевского района в результате обстрела из РСЗО поврежден частный жилой дом.

Около 12:40 враг из артиллерии обстрелял г. Купянск. Повреждены 6 частных домов. В 23:50 Купянск был обстрелян во второй раз, поврежден частный дом.

На Слобожанском направлении противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Уды, Одноробовка Богодуховского района, Казачья Лопань Харьковского района, Старица, Волчанск и Бударки Чугуевского района.

На Купянском направлении наши воины успешно отбили атаки противника юго-западнее Масютовки. Артиллерийским и минометным вражеским обстрелам подверглись Двуречная, Западное, Фиголевка, Каменка, Красное Первое, Купянск, Кучеровка, Моначиновка и Тополя.

В результате вражеского обстрела из танка пгт. Казачья Лопань Харьковского района погиб мужчина 60 лет. Повреждены частный дом и гараж.

В результате артиллерийского обстрела с. Петровка Богодуховского района ранения получили двое гражданских мужчин 69 и 52 лет, поврежден многоквартирный дом.

В с. Верхний Байрак Изюмского района в собственном дворе на неизвестном взрывном предмете подорвался гражданский мужчина 48 лет. Госпитализирован в легком состоянии.

Донетчина: рашисты совершили 19 обстрелов, применив БПЛА "Шахед", РСЗО "Град", "Ураган", артиллерию, танки, минометы.

Обстреляли 11 населенных пунктов: Авдеевка, Горняк, Николаевка, с.Разлив, с.Предтечино, с.Богоявленка, пгт Южное, с.Дружба, с.Ивановское, с.Клищеевка, Константиновка

Повреждено 33 объекта: 27 жилых домов,

3 гражданских автомобиля, газопровод, ЛЭП, хозяйственная постройка.

По области за сутки: 2 погибших и 2 раненых.

Николаевщина: сегодня утром - вражеские артиллерийские обстрелы вдоль побережья г. Очаков Очаковской громады. Пострадавших нет.

Также сегодня утром враг снова наносил артиллерийские удары по г. Очаков, в результате чего возник пожар здания социальной инфраструктуры города. Возгорание было оперативно ликвидировано. Прошло без пострадавших.

Вчера в течение дня враг наносил артиллерийские удары по г. Очаков. Пострадавших нет.

Также вчера вражеским артиллерийским обстрелам подверглась Куцурубская громада; повреждены жилые дома. Без пострадавших.

Одесчина: на рассвете россияне выпустили ракеты типа "Калибр" с ракетоносителя, который ночью вывели на дежурство в Черное море.

К сожалению, есть попадание в терминалы с зерном одного из агропредприятий Одесской области. Враг уничтожил 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя.

В результате взрыва пострадали два человека. Они получили резаные раны стеклом. Им оказана вся необходимая медицинская помощь.

Херсонщина: за сутки по области противник совершил 45 обстрелов (243 снаряда), из них по г. Херсон - 5 обстрелов (20 снарядов).

Рашисты попали в районы 17 населенных пунктов области.

В селе Днепровское Белозерской громады из-за обстрела значительные разрушения понесла школа и дома местных жителей.

Атаковали россияне из артиллерии и дом культуры в Золотой Балке Новоалександровской громады. В здании повреждена крыша.

Жертв и раненых среди гражданского населения нет.