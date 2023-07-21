Міноборони дало "Львівському арсеналу" 1,4 млрд на міни, але не отримало жодної

Фірма "Львівський арсенал" отримала від Міноборони 1,4 мільярда гривень на поставку великої партії мінометних пострілів 120 мм і 82 мм, але давно прострочила контракт і не передала ЗСУ жодної міни.

Джерело: стаття "Української правди" "Порожній "Львівський арсенал". Як ЗСУ за 1,5 мільярда не отримали жодної міни"

Деталі: Міноборони уклало контракт з із маловідомою фірмою "Львівський арсенал" 11 листопада 2022 року. Через кілька днів після цього міністр оборони Олексій Резніков дав дозвіл на проведення передоплати за контрактом – майже 100% суми угоди.

Компанія заявляла, що має експортну ліцензію в одній із країн Європейського Союзу. Незадовго до підписання контракту з МУО Кабмін вніс "Львівський арсенал" в офіційний перелік так званих спецімпортерів зброї.

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Поставки мали розпочатись уже в грудні 2022 року і повністю закінчитись до кінця лютого 2023 року, але станом на кінець липня жодної міни за передплаченим контрактом Міноборони не отримало.

Коли була зірвана перша поставка у грудні 2022 року, Міноборони раптом з’ясувало, що "Львівський арсенал" мав експортну ліцензію від фірми-постачальника з однієї країни ЄС, але самих мін у цій країні не було. Вони нібито лежали на складах у третій країні. Але ні "Арсенал", ні його контрагент не отримали експортних ліцензій у цієї третьої країни до того, як взяли гроші Міноборони.

"Львівський арсенал" вивів своєму постачальнику понад 400 мільйонів гривень.

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Підписант угоди Лієв заявив, що "Львівський арсенал" насправді надав експортну ліцензію з країни-постачальника, але, мовляв, найчастіше постачання організовується через посередників, і в таких умовах Міноборони важко проконтролювати отримання експортних документів з країни-виробника.

"У таких виплатах МОУ може, по-перше, контролювати наявність експортних документів з країни-експортера. А це була цивілізована країна ЄС, що є партнером України. І, по-друге, договори укладають лише з компаніями, що визначені КМУ як такі, що мають право на таку діяльність", − пояснив УП Лієв.

Співрозмовники УП у Кабміні не змогли пояснити, як маловідома фірма так швидко восени 2022 року отримала статус спецімпортера.

Зазначається, що наразі Міноборони домоглося арешту грошей на рахунках "Арсеналу", хоча рішення у судовому реєстрі ще не опубліковане.

За даними УП, фірма переказала своєму європейському контрагенту лише частину грошей − тож майже мільярд гривень досі залишається в Україні та заблокований на рахунках. Це дає інструменти, щоб ці кошти не були втрачені остаточно, як у десятках інших скандальних контрактів.

Поліція за цим фактом розслідує провадження за частиною 5 статті 191 ККУ (привласнення, розтрата майна в особливо великих розмірах).

Водночас "Львівський арсенал" нещодавно повідомив, що нарешті отримав експортні ліцензії і почне поставки за своїм контрактом.

Але наразі незрозуміло, як можна знімати арешт з рахунків і як давати дозвіл на виведення грошей, бо довіри до цієї фірми мало.

Для довідки: "Львівський арсенал" зареєстрований на вулиці Праці, 1 у Києві. І до осені 2022 року не фігурував серед крупних постачальників озброєнь.

Єдиний раз до нинішньої ситуації компанія з'являлась у публічному просторі, коли зірвала контракт із головним виробником стрілецької зброї для МВС, підприємством "Форт", і кілька років судилась за 5 мільйонів гривень.

Засновник "Львівського арсеналу" – Юрій Збітнєв, який у 1990 році став одним із наймолодших депутатів Верховної Ради ще УРСР. Він також брав участь у створенні СДПУ(о), але пізніше пішов із неї.

У 2009-му Збітнєв разом із ексначальником Головного управління військової розвідки та охоронцем Віктора Ющенка генералом Олександром Скипальським вимагали від Ющенка перенести вибори президента, бо обидва головні кандидати Янукович і Тимошенко, на їхню думку, загрожували руху в ЄС.

Під час Революції гідності Збітнєв брав участь у захопленні КМДА, а після перемоги Майдану його дружина, київська журналістка Рена Назарова, стала депутаткою Київради від партії "УДАР" Віталія Кличка.

Зараз Назарова працює в Офісі президента Володимира Зеленського.

УП з’ясувала, що Назарова і Збітнєв розлучились кілька років тому.

Усі прохання про коментарі Збітнєв і Назарова проігнорували.

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