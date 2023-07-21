Минобороны дало "Львовскому арсеналу" 1,4 млрд на мины, но не получило ни одной

Фирма "Львовский арсенал" получила от Минобороны 1,4 миллиарда гривен на поставку крупной партии минометных выстрелов 120 мм и 82 мм, но давно просрочила контракт и не передала ВСУ ни одной мины.

Источник: статья "Украинской правды" "Пустой "Львовский арсенал". Как ВСУ за 1,5 миллиарда не получили ни одной мины"

Детали: Минобороны заключило контракт с малоизвестной фирмой "Львовский арсенал" 11 ноября 2022 года. Через несколько дней после этого министр обороны Алексей Резников дал разрешение на проведение предоплаты по контракту − почти 100% суммы сделки.

Реклама:

Компания заявляла, что имеет экспортную лицензию в одной из стран Европейского Союза. Незадолго до подписания контракта с МУО Кабмин внес "Львовский арсенал" в официальный перечень так называемых специмпортеров оружия.

Поставки должны были начаться уже в декабре 2022 года и полностью закончиться до конца февраля 2023 года, но по состоянию на конец июля ни одной мины по предоплаченному контракту Минобороны не получило.

Когда была сорвана первая поставка в декабре 2022 года, Минобороны вдруг выяснило, что "Львовский арсенал" имел экспортную лицензию от фирмы-поставщика из одной страны ЕС, но самих мин в этой стране не было. Они якобы лежали на складах в третьей стране. Но ни "Арсенал", ни его контрагент не получили экспортных лицензий у этой третьей страны до того, как взяли деньги Минобороны.

ВИДЕО ДНЯ

"Львовский арсенал" вывел своему поставщику более 400 миллионов гривен.

Подписант сделки Лиев заявил, что "Львовский арсенал" на самом деле предоставил экспортную лицензию из страны-поставщика, но, мол, чаще всего поставки организуются через посредников, и в таких условиях Минобороны трудно проконтролировать получение экспортных документов из страны-производителя.

"В таких выплатах МОУ может, во-первых, контролировать наличие экспортных документов из страны-экспортера. А это была цивилизованная страна ЕС, которая является партнером Украины. И, во-вторых, договоры заключают только с компаниями, которые определены КМУ как имеющие право на такую деятельность", − пояснил УП Лиев.

Собеседники УП в Кабмине не смогли объяснить, как малоизвестная фирма так быстро осенью 2022 года получила статус специмпортера.

Отмечается, что сейчас Минобороны добилось ареста денег на счетах "Арсенала", хотя решение в судебном реестре еще не опубликовано.

По данным УП, фирма перевела своему европейскому контрагенту лишь часть денег − поэтому почти миллиард гривен до сих пор остается в Украине и заблокирован на счетах. Это дает инструменты, чтобы эти средства не были потеряны окончательно, как в десятках других скандальных контрактов.

Полиция по данному факту расследует производство по части 5 статьи 191 УКУ (присвоение, растрата имущества в особо крупных размерах).

В то же время "Львовский арсенал" недавно сообщил, что наконец получил экспортные лицензии и начнет поставки по своему контракту.

Но пока непонятно, как можно снимать арест со счетов и как давать разрешение на вывод денег, потому что доверия к этой фирме мало.

Для справки: "Львовский арсенал" зарегистрирован на улице Труда, 1 в Киеве. И до осени 2022 года не фигурировал среди крупных поставщиков вооружений.

Единственный раз до нынешней ситуации компания появлялась в публичном пространстве, когда сорвала контракт с главным производителем стрелкового оружия для МВД, предприятием "Форт", и несколько лет судилась за 5 миллионов гривен.

Основатель "Львовского арсенала" − Юрий Збитнев, который в 1990 году стал одним из самых молодых депутатов Верховной Рады еще УССР. Он также участвовал в создании СДПУ(о), но позже ушел из нее.

В 2009-м Збитнев вместе с экс-начальником Главного управления военной разведки и охранником Виктора Ющенко генералом Александром Скипальским требовали от Ющенко перенести выборы президента, потому что оба главных кандидата Янукович и Тимошенко, по их мнению, угрожали движению в ЕС.

Во время Революции достоинства Збитнев участвовал в захвате КГГА, а после победы Майдана его жена, киевская журналистка Рена Назарова, стала депутатом Киевсовета от партии "УДАР" Виталия Кличко.

Сейчас Назарова работает в Офисе президента Владимира Зеленского.

УП выяснила, что Назарова и Збитнев развелись несколько лет назад.

Все просьбы о комментариях Збитнев и Назарова проигнорировали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Спецмародеры. Как импортеры оружия вывели из страны миллиарды гривен в разгар войны