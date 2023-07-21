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Викрадення патріотів, імітація розстрілів: СБУ затримала колаборанта на Миколаївщині

Олена РощінаП'ятниця, 21 липня 2023, 12:36
Викрадення патріотів, імітація розстрілів: СБУ затримала колаборанта на Миколаївщині
Колаборанта росіян затримали у Миколаївському районі, фото СБУ

Служба безпеки України затримала 62-річного мешканця Шевченківської територіальної громади Миколаївського району за підозрою в допомозі російським окупантам у викраденні й катуванні українських патріотів.

Джерело: Служба безпеки України, Миколаївська обласна прокуратура

Деталі: За даними слідства, у липні 2022 року, перебуваючи на окупованій території одного з населених пунктів Шевченківської територіальної громади, яка межує з Херсонською областю, цей чоловік співпрацював із військовими РФ.

За даними СБУ, місцевий житель сам запропонував російським загарбникам свою допомогу – і вони включили його до складу каральних загонів, які робили "облави" на учасників руху опору: українських патріотів викрадали, везли до катівень і катували.

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За матеріалами слідства, фігурант брав безпосередню участь у цих злочинах. Зловмисник і окупанти викрадали патріотично налаштованих чоловіків, вивозили їх за межі населеного пункту, били людей та "інсценували" розстріл на відкритій місцевості. 

Місцевих жителів ставили до стінки, направляли на них вогнепальну зброю і робили постріли у небезпечній близькості. Таким чином окупанти намагалися залякати, схилити українців до співпраці або до надання секретної інформації.

Співробітники СБУ отримали покази від 7 потерпілих, які постраждали від подібних знущань.

ВІДЕО ДНЯ
 

62-річного чоловіка затримали в результаті стабілізаційних заходів на звільнених територіях. На підставі зібраних доказів йому повідомлено про підозру у пособництві в порушенні законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб ( ч. 5 ст. 27, ч.2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).  

Підозрюваний перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років в'язниці. Фігуранту обрано виключний запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. 

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Миколаївській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури.

Теми: колабораціяокупаціяМиколаївська областьСБУ
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