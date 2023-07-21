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Похищение патриотов, имитация расстрелов: СБУ задержала коллаборанта в Николаевской области

Елена РощинаПятница, 21 июля 2023, 12:36
Похищение патриотов, имитация расстрелов: СБУ задержала коллаборанта в Николаевской области
Коллаборанта россиян задержали в Николаевском районе, фото СБУ

Служба безопасности Украины задержала 62-летнего жителя Шевченковской территориальной общины Николаевского района по подозрению в помощи российским оккупантам в похищении и пытках украинских патриотов.

Источник: Служба безопасности Украины, Николаевская областная прокуратура

Детали: По данным следствия, в июле 2022 года, находясь на оккупированной территории одного из населенных пунктов Шевченковской территориальной общины, которая граничит с Херсонской областью, этот человек сотрудничал с военными РФ.

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По данным СБУ, местный житель сам предложил российским захватчикам свою помощь –  и они включили его в состав карательных отрядов, которые делали "облавы" на участников движения сопротивления: украинских патриотов похищали, везли в пыточные и пытали.

 

По материалам следствия, фигурант принимал непосредственное участие в этих преступлениях. Злоумышленник и оккупанты похищали патриотически настроенных мужчин, вывозили их за пределы населенного пункта, избивали людей и "инсценировали" расстрел на открытой местности. 

Местных жителей ставили к стенке, направляли на них огнестрельное оружие и делали выстрелы в опасной близости. Таким образом оккупанты пытались запугать, склонить украинцев к сотрудничеству или к предоставлению секретной информации.

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Сотрудники СБУ получили показания от 7 потерпевших, которые пострадали от подобных издевательств.

 

62-летнего мужчину задержали в результате стабилизационных мероприятий на освобожденных территориях. На основании собранных доказательств ему сообщено о подозрении в пособничестве в нарушении законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц ( ч. 5 ст. 27, ч.2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).  

Подозреваемый находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы. Фигуранту избрана исключительная мера пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. 

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Николаевской области совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве Николаевской областной прокуратуры.

Темы: коллаборационизмоккупацияНиколаевская областьСБУ
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