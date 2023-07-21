Німеччина передала Україні перші 10 танків Leopard 1

Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги, серед якої – десять танків Leopard 1 A5.

Джерело: оновлений список переданої Україні зброї, який публікує німецький уряд, повідомляє Європейська правда

Деталі: Серед нещодавно переданої зброї – 10 танків Leopard 1 A5 та додаткові 20 кулеметів MG3, які використовуються на Leopard 2, Marder і DACHS (загалом передали вже 138 одиниць).

Окрім того, передали ще близько 1300 снарядів до 155-мм гаубиць, 2064 димових снаряди цього ж калібру, ще одну систему наведення мостів, 12 трейлерів.

У партію увійшли також 10 наземних радіолокаційних станцій, на додачу до восьми переданих раніше; ще 16 вантажівок Zetros, чотири машини для прикордонників, ще сотня тисяч індивідуальних тактичних аптечок.

Що цьому передувало: