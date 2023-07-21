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Німеччина передала Україні перші 10 танків Leopard 1

"Європейська правда", Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 21 липня 2023, 12:44
Німеччина передала Україні перші 10 танків Leopard 1
Leopard 1A5, фото Ian Tong, Defense Expresse

Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги, серед якої – десять танків Leopard 1 A5. 

Джерело: оновлений список переданої Україні зброї, який публікує німецький уряд, повідомляє Європейська правда

Деталі: Серед нещодавно переданої зброї – 10 танків Leopard 1 A5 та додаткові 20 кулеметів MG3, які використовуються на Leopard 2, Marder і DACHS (загалом передали вже 138 одиниць).

Окрім того, передали ще близько 1300 снарядів до 155-мм гаубиць, 2064 димових снаряди цього ж калібру, ще одну систему наведення мостів, 12 трейлерів. 

У партію увійшли також 10 наземних радіолокаційних станцій, на додачу до восьми переданих раніше; ще 16 вантажівок Zetros, чотири машини для прикордонників, ще сотня тисяч індивідуальних тактичних аптечок. 

Що цьому передувало: 

  • Під час саміту НАТО у Вільнюсі міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підтвердив новий пакет допомоги для України загальною вартістю
  •  близько 600 млн євро. У ньому анонсували дві пускові установки для системи протиповітряної оборони Patriot, 40 бойових машин піхоти Marder, 25 танків Leopard 1 і одну систему безпілотних літальних апаратів Luna.
  • У партії, про яку відзвітували минулого тижня, були шість установок Gepard, 3 230 снарядів калібру 155 мм та багато іншого. 

Теми: Німеччинатанкидопомога Українізброя
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