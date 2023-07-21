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Германия передала Украине первые 10 танков Leopard 1

"Европейская правда", Татьяна ЛозовенкоПятница, 21 июля 2023, 12:44
Германия передала Украине первые 10 танков Leopard 1
Leopard 1A5, фото Ian Tong, Defense Expresse

Германия передала Украине новую партию военной помощи, среди которой - десять танков Leopard 1 A5.

Источник: обновленный список переданного Украине оружия, который публикует немецкое правительство, сообщает Европейская правда

Детали: Среди недавно переданного оружия - 10 танков Leopard 1 A5 и дополнительные 20 пулеметов MG3, которые используются на Leopard 2, Marder и DACHS (всего передали уже 138 единиц).

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Кроме того, передали еще около 1300 снарядов к 155-мм гаубицам, 2064 дымовых снаряда этого же калибра, еще одну систему наведения мостов, 12 трейлеров.

В партию вошли также 10 наземных радиолокационных станций, в дополнение к восьми переданных ранее; еще 16 грузовиков Zetros, четыре машины для пограничников, еще сотня тысяч индивидуальных тактических аптечек.

Що цьому передувало: 

ВИДЕО ДНЯ
  • Во время саммита НАТО министр обороны Германии Борис Писториус подтвердил новый пакет помощи для Украины общей стоимостью около 600 млн евро.
  • В нем анонсировали две пусковые установки для системы противовоздушной обороны Patriot, 40 боевых машин пехоты Marder, 25 танков Leopard 1 и одну систему беспилотных летательных аппаратов Luna.
  • В партии, о которой отчитались на прошлой неделе, были шесть установок Gepard, 3230 снарядов калибра 155 мм и многое другое.

Темы: Германиятанкипомощь Украинеоружие
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