Германия передала Украине первые 10 танков Leopard 1

Германия передала Украине новую партию военной помощи, среди которой - десять танков Leopard 1 A5.

Источник: обновленный список переданного Украине оружия, который публикует немецкое правительство, сообщает Европейская правда

Детали: Среди недавно переданного оружия - 10 танков Leopard 1 A5 и дополнительные 20 пулеметов MG3, которые используются на Leopard 2, Marder и DACHS (всего передали уже 138 единиц).

Кроме того, передали еще около 1300 снарядов к 155-мм гаубицам, 2064 дымовых снаряда этого же калибра, еще одну систему наведения мостов, 12 трейлеров.

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В партию вошли также 10 наземных радиолокационных станций, в дополнение к восьми переданных ранее; еще 16 грузовиков Zetros, четыре машины для пограничников, еще сотня тысяч индивидуальных тактических аптечек.

Що цьому передувало:

Во время саммита НАТО министр обороны Германии Борис Писториус подтвердил новый пакет помощи для Украины общей стоимостью около 600 млн евро.

В нем анонсировали две пусковые установки для системы противовоздушной обороны Patriot, 40 боевых машин пехоты Marder, 25 танков Leopard 1 и одну систему беспилотных летательных аппаратов Luna.

В партии, о которой отчитались на прошлой неделе, были шесть установок Gepard, 3230 снарядов калибра 155 мм и многое другое.