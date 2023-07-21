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Гиркина-Стрелкова задержали в России по наводке бывшего вагнеровца – СМИ

Елена РощинаПятница, 21 июля 2023, 13:41
Гиркина-Стрелкова задержали в России по наводке бывшего вагнеровца – СМИ

Российские СМИ сообщают, что силовики задержали активного сторонника войны против Украины и критика властей РФ Игоря Стрелкова (настоящая фамилия Гиркин), который стал известен после 2014 года.

Источник: РБК

Детали: В пятницу, 21 июля, сотрудники правоохранительных органов задержали Игоря Стрелкова, рассказали РБК два источника в правоохранительных органах и подтвердил адвокат Стрелкова.

Сообщается, что силовики забрали Стрелкова из дома около полудня. В его квартире сотрудники Следственного комитета проводят обыск.

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По предварительным данным, задержание проводилось по заявлению бывшего наемника группы "Вагнер".

По данным ещё одного собеседника РБК в правоохранительных органах, расследование ведет не Следственный комитет, а ФСБ.

В Telegram Стрелкова появилось сообщение его жены Мирославы Регинской. Она сообщила, что отсутствовала дома, когда туда приехали представители Следственного комитета. Со слов консьержа, Стрелкова вывели из дома под руки.

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Прямая речь жены Стрелкова: "От друзей мне удалось выяснить, что моему мужу выдвинуты обвинения по статье 282 УК РФ (экстремизм)".

Детали: 20 июля Стрелков в своем Telegram-канале написал, что наемникам группы "Вагнер" нечем хвастаться: потери в войне против Украины – "в 3/4 личного состава (из 78 тысяч – убито 22 + 40 тысяч раненых)". Перед этим он называл предателями тех наемников, которые остались с Евгением Пригожиным после мятежа, и выступал за наказание мятежников.

18 июля Стрелков в своем Телеграме оскорбил Владимира Путина, написав, что "23 года во главе страны находилось ничтожество, сумевшее "пустить пыль в глаза" значительной части населения", и хотя он сейчас – "последний островок легитимности и устойчивости государства", но "еще 6 лет у власти этого трусливого бездаря страна не выдержит". 

По мнению Стрелкова, Путину следует "обеспечить передачу власти кому-то по-настоящему дееспособному и ответственному".

 
 

Игорь Гиркин-"Стрелков" – бывший ФСБшник, который в 2014 году принимал активное участие в боях за Славянск и в захвате власти в Донецке. Он яро поддерживает войну, но критикует военно-политическое руководство. 1 апреля 2023 года Гиркин-Стрелков вместе Павлом Губаревым и Максимом Калашниковым создал "Клуб рассерженных патриотов".

18 июля телеграм-канал "Осторожно, новости" сообщал что в России обвинили в дискредитации российской армии соратника "Стрелкова" – полковника в отставке Владимира Квачкова, который тоже активно поддерживает войну в Украине, но критикует действующую российскую власть и руководство министерства обороны.

Стрелков назвал дело против Квачкова "издевательством над законом, правосудием и здравым смыслом" на фоне того, что после мятежа Евгения Пригожина никто так и не ответил за убийство вагнеровцами российских летчиков. 

Сам Стрелков заочно приговорен окружным судом Гааги к пожизненному заключению. Он был признан виновником крушения малайзийского Boeing в августе 2014 года. Суд заявил, что Игорь Гиркин и двое его подчиненных "виновны в убийстве 298 раз".

Темы: ГиркинРосcиявойна
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