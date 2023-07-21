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Путін знайшов у Польщі землі, які їй "подарував Сталін"

"Європейська правда", Олександр ШумілінП'ятниця, 21 липня 2023, 14:33
Путін знайшов у Польщі землі, які їй подарував Сталін
Фото: РИА Новости

Президент Росії Владімір Путін заявив, що західні землі Польщі є "подарунком Сталіна" і Польща має бути вдячна СРСР за "відновлення незалежності".

Джерело: "Європейська правда", якайого слова пролунали під час наради з постійними членами Радбезу.

Путін у промові згадав повідомлення про те, що нібито обговорюється створення польсько-литовсько-українського з’єднання, побачив у цьому "загрозу окупації Західної України" та заявив, що це "не буде чимось новим", пригадавши низку подій XX сторіччя. 

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"Хочу нагадати про те, чим закінчилася для Польщі така агресивна політика. Закінчилася вона трагедією 1939 року, коли Польщу західні союзники покинули на поталу німецькій воєнній машині і вона фактично втратила свою незалежність і суверенітет, які відновила величезною мірою завдяки СРСР. І саме завдяки Радянському Союзу, завдяки позиції Сталіна Польща отримала значні землі на Заході, землі Німеччини. Це саме так, західні території сучасної Польщі – це подарунок Сталіна полякам", – заявив президент Росії. 

Раніше спікер Держдуми РФ заявив, що Польщу треба покарати за "зраду історичної пам'яті" щодо визволення Радянським Союзом під час Другої світової війни; прем’єр Польщі Матеуш Моравецький назвав це "типовою пропагандою". 

Як відомо, Кремль і самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко неодноразово заявляли, що Польща нібито загрожує територіальній цілісності України. 

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Теми: Польщапропаганда
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