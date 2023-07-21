Путін знайшов у Польщі землі, які їй "подарував Сталін"

Президент Росії Владімір Путін заявив, що західні землі Польщі є "подарунком Сталіна" і Польща має бути вдячна СРСР за "відновлення незалежності".

Джерело: "Європейська правда", якайого слова пролунали під час наради з постійними членами Радбезу.

Путін у промові згадав повідомлення про те, що нібито обговорюється створення польсько-литовсько-українського з’єднання, побачив у цьому "загрозу окупації Західної України" та заявив, що це "не буде чимось новим", пригадавши низку подій XX сторіччя.

"Хочу нагадати про те, чим закінчилася для Польщі така агресивна політика. Закінчилася вона трагедією 1939 року, коли Польщу західні союзники покинули на поталу німецькій воєнній машині і вона фактично втратила свою незалежність і суверенітет, які відновила величезною мірою завдяки СРСР. І саме завдяки Радянському Союзу, завдяки позиції Сталіна Польща отримала значні землі на Заході, землі Німеччини. Це саме так, західні території сучасної Польщі – це подарунок Сталіна полякам", – заявив президент Росії.

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Раніше спікер Держдуми РФ заявив, що Польщу треба покарати за "зраду історичної пам'яті" щодо визволення Радянським Союзом під час Другої світової війни; прем’єр Польщі Матеуш Моравецький назвав це "типовою пропагандою".

Як відомо, Кремль і самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко неодноразово заявляли, що Польща нібито загрожує територіальній цілісності України.