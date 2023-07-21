Путин нашел в Польше земли, которые ей "подарил Сталин"

Президент России Владимир Путин заявил, что западные земли Польши являются "подарком Сталина" и Польша должна быть благодарна СССР за "восстановление независимости".

Источник: "Европейская правда", которая его слова прозвучали во время совещания с постоянными членами Совбеза.

Путин в речи вспомнил сообщения о том, что якобы обсуждается создание польско-литовско-украинского соединения, увидел в этом "угрозу оккупации Западной Украины" и заявил, что это "не будет чем-то новым", вспомнив ряд событий XX века.

"Хочу напомнить о том, чем закончилась для Польши такая агрессивная политика. Закончилась она трагедией 1939 года, когда Польшу западные союзники бросили на растерзание немецкой военной машине и она фактически потеряла свою независимость и суверенитет, которые восстановила в огромной степени благодаря СССР. И именно благодаря Советскому Союзу, благодаря позиции Сталина Польша получила значительные земли на Западе, земли Германии. Это именно так, западные территории современной Польши – это подарок Сталина полякам", – заявил президент России.

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Ранее спикер Госдумы РФ заявил, что Польшу надо наказать за "предательство исторической памяти" относительно освобождения Советским Союзом во время Второй мировой войны; премьер Польши Матеуш Моравецкий назвал это "типичной пропагандой".

Как известно, Кремль и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко неоднократно заявляли, что Польша якобы угрожает территориальной целостности Украины.