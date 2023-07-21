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Ердоган вірить у продовження "зернової угоди" після його переговорів із Путіним

"Європейська правда", Валентина РоманенкоП'ятниця, 21 липня 2023, 16:08
Ердоган вірить у продовження зернової угоди після його переговорів із Путіним
Ердоган і Путін. фото Getty Images

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що вірить у можливість продовжити зернову іугоду після його переговорів із очільником РФ Володимиром Путіним.

Джерело: Ердоган, якого цитує "Європейська правда" з посиланням на Anadolu

Деталі: Про це він сказав журналістам після повернення з турне країнами Перської затоки.

Ердоган розповів, що Анкара продовжує контакти з Москвою, зокрема на рівні міністерств закордонних справ.

Він також має намір обговорити продовження "зернової угоди" з Путіним як телефоном, так і під час його візиту до Туреччини, який запланований на серпень.

Турецький президент зауважив, що його країна докладе всіляких зусиль, зокрема дипломатичних, для відновлення "зернової угоди".

Він упевнений  у тому, що завдяки зусиллям вдасться забезпечити продовження угоди щодо "зернового коридору".

Пряма мова: "Припинення Чорноморської зернової ініціативи матиме цілу низку негативних наслідків, зокрема зростання світових цін на продовольство, голод і нова хвиля міграції.

Ми продовжимо брати на себе ініціативу, щоб запобігти подібному збігу обставин. Вірю, що переговори з паном Путіним допоможуть забезпечити продовження цієї гуманітарної ініціативи. У нього також є певні очікування від західних країн, і ті, своєю чергою, мають вжити відповідних заходів".

Що передувало: Росія 17 липня заявила про зупинку дії "зернової угоди" і пригрозила "ризиками" сторонам, які зважаться на продовження ініціативи без участі РФ.

Глава МЗС Дмитро Кулеба вважає, що повне припинення російської морської блокади українських портів стане можливим тоді, коли Україна отримає перші ескадрильї F-16.

Теми: зерноЕрдоганПутінвійна
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