Эрдоган верит в продолжение "зерновой сделки" после его переговоров с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что верит в возможность продолжить зерновую сделку после его переговоров с главой РФ Владимиром Путиным.

Источник: Эрдоган, которого цитирует "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu

Детали: Об этом он сказал журналистам после возвращения из турне по странам Персидского залива.

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Эрдоган рассказал, что Анкара продолжает контакты с Москвой, в частности на уровне министерств иностранных дел.

Он также намерен обсудить продолжение "зерновой сделки" с Путиным как по телефону, так и во время его визита в Турцию, который запланирован на август.

Турецкий президент отметил, что его страна приложит все усилия, в том числе дипломатические, для возобновления "зерновой сделки".

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Он уверен в том, что благодаря усилиям удастся обеспечить продолжение соглашения по "зерновому коридору".

Прямая речь: "Прекращение Черноморской зерновой инициативы будет иметь целый ряд негативных последствий, в частности рост мировых цен на продовольствие, голод и новая волна миграции.

Мы продолжим брать на себя инициативу, чтобы предотвратить подобное стечение обстоятельств. Верю, что переговоры с господином Путиным помогут обеспечить продолжение этой гуманитарной инициативы. У него также есть определенные ожидания от западных стран, и те, в свою очередь, должны принять соответствующие меры".

Что предшествовало: Россия 17 июля заявила об остановке действия "зерновой сделки" и пригрозила "рисками" сторонам, которые решатся на продолжение инициативы без участия РФ.

Глава МИД Дмитрий Кулеба считает, что полное прекращение российской морской блокады украинских портов станет возможным тогда, когда Украина получит первые эскадрильи F-16.