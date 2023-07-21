Міноборони похвалилося українськими дронами й відкинуло закиди про відсутність замовлень

Міністерство оборони України заявило, що має в розпорядженні 28 моделей українських безпілотників і отримало дві пропозиції від підприємств АТ "Українська оборонна промисловість", але не може закупити моделі, які не запущені в серійне виробництво.

Джерело: Міноборони і "Defense Express"

Деталі: Міністерство оборони заявило, що з 22 лютого 2022 року прийняло на озброєння чи в експлуатацію 28 моделей БпЛА різних типів українського виробництва, зокрема 9 моделей дронів-камікадзе, серед яких 3 – літакового типу, а 6 – FPV-дрони (First Person View).

Міністерство додало, що в рамках його закупівель Збройним Силам України поставлено тисячі БпЛА і дронів.

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У відомстві назвали розвиток українського виробництва озброєння та військової техніки, зокрема, розвідувальних, ударних дронів, дронів-камікадзе та баражуючих боєприпасів своїм пріоритетом.

Як наголошує Міноборони, восени 2022 року воно суттєво спростило процедури для винахідників та виробників. Внаслідок цього термін прийняття в експлуатацію нового озброєння та техніки скоротився з приблизно 2 років до 3-5 тижнів.

Відомство заявляє, що "постачання БпЛА українського виробництва для потреб ЗСУ постійно зростає у геометричній прогресії".

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З низкою українських компаній укладено контракти на серійне виробництво 10 моделей БпЛА різних типів, найменування та обсяги не розкривають із міркувань безпеки. Обсяги постачання визначені на підставі потреби, сформованої Генеральним штабом ЗСУ, наголошує Міноборони.

Дослівно: "Згідно з бюджетними приписами, заборонено укладати контракти на неіснуючі серійні моделі. Закупівля може здійснюватися виключно на підставі потреби від Генштабу ЗСУ, яка формується тільки щодо реально існуючих засобів".

Деталі: Міністерство оборони констатує, що станом на 20 липня 2023 року до нього надійшло дві пропозиції від підприємств, які входили до складу колишнього концерну "Укроборонпром" (після реорганізації – АТ "Українська оборонна промисловість").

У 2023 році з підприємством концерну укладено державний контракт на закупівлю розвідувального дрону.

Також, додає Міноборони, вже завершено випробування єдиного дрону-камікадзе, розробником якого є одне з підприємств АТ "Українська оборонна промисловість". Здійснюється процедура допуску до експлуатації.

Після завершення процедури допуску до експлуатації та визначення Генеральним штабом потреби у згаданому безпілотному авіаційному комплексі, буде прийматись рішення щодо його закупівлі для ЗСУ, запевнили в оборонному відомстві.

Цьому передувало: 19 липня "Defense Express" опублікувало коментар менеджера проєктів "Укроборонпрому" Олега Болдирєва про те, що жодного дрона від підприємств "Укроборонпрому" держава не замовила, тому і про серійне виробництво дронів на підприємствах концерну не йдеться.

Такий коментар Болдирєв під ніком Мартін Брест залишив (і потім видалив) під постом у Facebook журналіста Олександра Суркова, де той писав, за півтора року війни "Укроборонпром" не те, що не поставив на конвеєр типові зразки, але й не запропонував для ЗСУ жодного власного ефективного продукту.