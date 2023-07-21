Минобороны похвасталось украинскими дронами и отвергло упреки в отсутствии заказов

БПЛА "Горлица" - один из проектов "Укроборонпрома", фото с сайта Defense Express,

Министерство обороны Украины заявило, что располагает 28 моделями украинских беспилотников и получило два предложения от предприятий АО "Украинская оборонная промышленность", но не может закупить модели, которые не запущены в серийное производство.

Источник: Минобороны и "Defense Express"

Детали: Министерство обороны заявило, что с 22 февраля 2022 года приняло на вооружение или в эксплуатацию 28 моделей БпЛА различных типов украинского производства, в том числе 9 моделей дронов-камикадзе, среди которых 3 – самолетного типа, а 6 – FPV-дроны (First Person View).

Реклама:

Министерство добавило, что в рамках его закупок Вооруженным Силам Украины поставлено тысячи БпЛА и дронов.

В ведомстве назвали развитие украинского производства вооружения и военной техники, в частности, разведывательных, ударных дронов, дронов-камикадзе и барражирующих боеприпасов своим приоритетом.

Как подчеркивает Минобороны, осенью 2022 года оно существенно упростило процедуры для изобретателей и производителей. В результате срок принятия в эксплуатацию нового вооружения и техники сократился с примерно 2 лет до 3-5 недель.

ВИДЕО ДНЯ

Ведомство заявляет, что "поставки БпЛА украинского производства для нужд ВСУ постоянно растут в геометрической прогрессии".

С рядом украинских компаний заключены контракты на серийное производство 10 моделей БпЛА различных типов, наименование и объемы не раскрываются из соображений безопасности. Объемы поставок определены на основании потребности, сформированной Генеральным штабом ВСУ, отмечает Минобороны.

Дословно: "Согласно бюджетным предписаниям, запрещено заключать контракты на несуществующие серийные модели. Закупка может осуществляться исключительно на основании потребности от Генштаба ВСУ, которая формируется только по реально имеющимся средствам".

Детали: Министерство обороны констатирует, что по состоянию на 20 июля 2023 года к нему поступило два предложения от предприятий, входивших в состав бывшего концерна "Укроборонпром" (после реорганизации – АО "Украинская оборонная промышленность").

В 2023 году с предприятием концерна заключен государственный контракт на закупку разведывательного дрона.

Также, добавляет Минобороны, уже завершено испытание единственного дрона-камикадзе, разработчиком которого является одно из предприятий АО "Украинская оборонная промышленность". Осуществляется процедура допуска к эксплуатации.

После завершения процедуры допуска к эксплуатации и определения Генеральным штабом потребности в упомянутом беспилотном авиационном комплексе, будет приниматься решение о его закупке для ВСУ, заверили в оборонном ведомстве.

Этому предшествовало: 19 июля "Defense Express" опубликовало комментарий менеджера проектов "Укроборонпрома" Олега Болдырева о том, что ни одного дрона от предприятий "Укроборонпрома" государство не заказало, поэтому и о серийном производстве дронов на предприятиях концерна речь не идет.

Такой комментарий Болдырев под ником Мартин Брест оставил (и потом удалил) под постом в Facebook журналиста Александра Суркова, где тот писал, что за полтора года войны "Укроборонпром" не то, что не поставил на конвейер типовые образцы, но и не предложил для ВСУ ни одного собственного эффективного продукта.