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Суд над Трампом щодо секретних документів почнуть в розпал президентської кампанії

"Європейська правда", Олександр ШумілінП'ятниця, 21 липня 2023, 18:02

Почати судове засідання у справі про неналежне поводження із секретними документами з боку Дональда Трампа призначили на 20 травня 2024 року.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: Федеральні прокурори, які ведуть справу від Міністерства юстиції США, просили призначити початок судових слухань у справі Трампа на грудень 2023-го, а адвокати експрезидента просили відкласти розгляд на період після виборів.

Рішення судді означає, що перший федеральний кримінальний процес над Трампом розпочнеться менш як за пів року до президентських виборів у США в листопаді 2024 року.

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У червні Трамп постав перед федеральним судом у місті Маямі штату Флорида, під час якого не визнав себе винним за звинуваченнями в незаконному зберіганні документів про національну безпеку після завершення президентського терміну.

Трампу загалом висунули 37 пунктів обвинувачення у зв’язку зі свідомим приховуванням інформації про національну оборону, змову з метою перешкоджання органам юстиції, приховуванні документа у межах федерального розслідування та з корупційним елементом, а також наданні неправдивих заяв.

Найтяжчі з цих пунктів, пов’язані з приховуванням документів, передбачають покарання до 20 років позбавлення волі.

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Трамп став першим американським експрезидентом, якому оголосили федеральні кримінальні звинувачення. Це вже друга кримінальна справа, де він фігурує: раніше цього року прокурор округу Манхеттен у Нью-Йорку висунув Трампу звинувачення в незаконному фінансуванні передвиборчої кампанії.

Читайте більше тут: Дональд Трамп та кімнати з таємницями: чому експрезиденту США загрожує 400 років в'язниці.

Теми: ТрампСША
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