Суд над Трампом по секретным документам начнут в разгар президентской кампании

Начать судебное заседание по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами со стороны Дональда Трампа назначили на 20 мая 2024 года.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: Федеральные прокуроры, которые ведут дело от Министерства юстиции США, просили назначить начало судебных слушаний по делу Трампа на декабрь 2023-го, а адвокаты экс-президента просили отложить рассмотрение на период после выборов.

Решение судьи означает, что первый федеральный уголовный процесс над Трампом начнется менее чем за полгода до президентских выборов в США в ноябре 2024 года.

Реклама:

В июне Трамп предстал перед федеральным судом в городе Майами штата Флорида, во время которого не признал себя виновным по обвинениям в незаконном хранении документов о национальной безопасности после завершения президентского срока.

Трампу в целом выдвинули 37 пунктов обвинения в связи с сознательным сокрытием информации о национальной обороне, заговоре с целью препятствования органам юстиции, сокрытии документа в рамках федерального расследования и с коррупционным элементом, а также предоставлении ложных заявлений.

Самые тяжкие из этих пунктов, связанные с сокрытием документов, предусматривают наказание до 20 лет лишения свободы.

ВИДЕО ДНЯ

Трамп стал первым американским экс-президентом, которому выдвинули федеральные уголовные обвинения. Это уже второе уголовное дело, где он фигурирует: ранее в этом году прокурор округа Манхэттен в Нью-Йорке выдвинул Трампу обвинения в незаконном финансировании предвыборной кампании.

Читайте больше здесь: Дональд Трамп и комнаты с тайнами: почему экс-президенту США грозит 400 лет тюрьмы.