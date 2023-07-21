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Росіяни арештували Гіркіна-Стрєлкова

Альона Мазуренко П'ятниця, 21 липня 2023, 19:19
Росіяни арештували Гіркіна-Стрєлкова
фото "Медиазона"

Російський Міщанський суд заарештував до 18 вересня терориста і критика влади РФ Ігоря Стрєлкова (справжнє прізвище Гіркін) за обвинуваченням у "закликах до екстремізму".

Джерело: "Медиазона"

Деталі: Наразі автозак зі Стрєлковим усередині виїхав із суду.

"Клуб розсерджених патріотів", який організував терорист, оголосив кампанію на захист Стрєлкова.

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Прихильників цього "клубу" закликали іти до Міщанського ОВС підтримати затриманого після арешту Гіркіна його соратника Павла Губарєва.

Представник ФСБ на суді заявив, що кримінальну справу проти Стрєлкова (Гіркіна) порушили 18 липня.

Російський слідчий заявив, що Стрєлков раніше служив у "підрозділі, що проводить оперативно-розшукову діяльність", тому володіє конспірацією і може легко сховатися. ФСБшники клопотали про арешт терориста. 

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Гіркін в суді заявив, що у нього "стенокардія другого ступеня", але він не встиг отримати довідку про це: "Я приймаю необхідні препарати щодня. Мені б хотілося проходити запобіжний захід у вигляді домашнього арешту".

За словами терориста, заява слідчого про його потенційну втечу за кордон "відверто смішна", бо він перебуває в більшості країн світу в розшуку Інтерполу. Також його засуджено Гаазьким трибуналом до довічного ув'язнення.

Щодо закликів до екстремізму ймовірно йдеться про дописи Гіркіна в Telegram. Зокрема, від 25 травня 2022 року.

Де він пише про "кричущі приклади безвідповідальності, що дуже нагадують відверте шкідництво" з боку "влади" так званої "ДНР", яка не забезпечила сім'ї окупантів та колаборантів обіцяними виплатами. 

Він написав: "Громадяни, але ж за таке розстрілювати мало... і зовсім не обурених мобілізованих бійців!".

Нагадаємо: 

  • Ігор Гіркін-"Стрєлков" – колишній ФСБшник, який у 2014 році брав активну участь у боях за Слов'янськ і в захопленні влади в Донецьку. Він яро підтримує війну, але критикує військово-політичне керівництво. 1 квітня 2023 року Гіркін-Стрєлков разом із Павлом Губарєвим і Максимом Калашниковим створив "Клуб розсерджених патріотів".
  • 18 липня телеграм-канал "Осторожно, новости" повідомив, що в Росії звинуватили в дискредитації російської армії соратника "Стрєлкова" – полковника у відставці Володимира Квачкова, який теж активно підтримує війну в Україні, але критикує чинну російську владу і керівництво міністерства оборони.
  • Стрєлков назвав справу проти Квачкова "знущанням над законом, правосуддям і здоровим глуздом" на тлі того, що після заколоту Євгена Пригожина ніхто так і не відповів за вбивство вагнерівцями російських льотчиків.
  • Сам Стрєлков заочно засуджений окружним судом Гааги до довічного ув'язнення. Його було визнано винуватцем аварії малайзійського Boeing у серпні 2014 року. Суд заявив, що Ігор Гіркін та двоє його підлеглих "винні у вбивстві 298 разів".

Теми: ГіркінвійнаРосіяарешт
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