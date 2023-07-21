Росіяни арештували Гіркіна-Стрєлкова

Російський Міщанський суд заарештував до 18 вересня терориста і критика влади РФ Ігоря Стрєлкова (справжнє прізвище Гіркін) за обвинуваченням у "закликах до екстремізму".

Джерело: "Медиазона"

Деталі: Наразі автозак зі Стрєлковим усередині виїхав із суду.

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"Клуб розсерджених патріотів", який організував терорист, оголосив кампанію на захист Стрєлкова.

Прихильників цього "клубу" закликали іти до Міщанського ОВС підтримати затриманого після арешту Гіркіна його соратника Павла Губарєва.

Представник ФСБ на суді заявив, що кримінальну справу проти Стрєлкова (Гіркіна) порушили 18 липня.

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Російський слідчий заявив, що Стрєлков раніше служив у "підрозділі, що проводить оперативно-розшукову діяльність", тому володіє конспірацією і може легко сховатися. ФСБшники клопотали про арешт терориста.

Гіркін в суді заявив, що у нього "стенокардія другого ступеня", але він не встиг отримати довідку про це: "Я приймаю необхідні препарати щодня. Мені б хотілося проходити запобіжний захід у вигляді домашнього арешту".

За словами терориста, заява слідчого про його потенційну втечу за кордон "відверто смішна", бо він перебуває в більшості країн світу в розшуку Інтерполу. Також його засуджено Гаазьким трибуналом до довічного ув'язнення.

Следствие просит арестовать Стрелкова по делу о призывах к экстремизму. Его доставили в Мещанский суд Москвыhttps://t.co/b0F0qvsBuu



Видео: SHOT pic.twitter.com/FlEUVbOQve — Медиазона (@mediazzzona) July 21, 2023

Щодо закликів до екстремізму ймовірно йдеться про дописи Гіркіна в Telegram. Зокрема, від 25 травня 2022 року.

Де він пише про "кричущі приклади безвідповідальності, що дуже нагадують відверте шкідництво" з боку "влади" так званої "ДНР", яка не забезпечила сім'ї окупантів та колаборантів обіцяними виплатами.

Він написав: "Громадяни, але ж за таке розстрілювати мало... і зовсім не обурених мобілізованих бійців!".

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