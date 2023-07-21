Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне арестовали Гиркина-Стрелкова

Алена МазуренкоПятница, 21 июля 2023, 19:19
Россияне арестовали Гиркина-Стрелкова
фото "Медиазона"

Российский Мещанский суд арестовал до 18 сентября террориста и критика властей РФ Игоря Стрелкова (настоящая фамилия Гиркин) по обвинению в "призывах к экстремизму".

Источник: "Медиазона"

Детали: Сейчас автозак со Стрелковым внутри выехал из суда.

"Клуб рассерженных патриотов", который организовал террорист, объявил кампанию в защиту Стрелкова.

Реклама:

Сторонников этого "клуба" призвали идти к Мещанскому ОВД поддержать задержанного после ареста Гиркина его соратника Павла Губарева.

Представитель ФСБ на суде заявил, что уголовное дело против Стрелкова (Гиркина) возбудили 18 июля.

Российский следователь заявил, что Стрелков ранее служил в "подразделении, проводящем оперативно-розыскную деятельность", поэтому владеет конспирацией и может легко скрыться. ФСБшники ходатайствовали об аресте террориста.

ВИДЕО ДНЯ

Гиркин в суде заявил, что у него "стенокардия второй степени", но он не успел получить справку об этом: "Я принимаю необходимые препараты ежедневно. Мне бы хотелось проходить меру пресечения в виде домашнего ареста".

По словам террориста, заявление следователя о его потенциальном побеге за границу "откровенно смешное", так как он находится в большинстве стран мира в розыске Интерпола. Также он приговорен Гаагским трибуналом к пожизненному заключению.

Относительно призывов к экстремизму вероятно речь идет о сообщениях Гиркина в Telegram. В частности, от 25 мая 2022 года.

Где он пишет о "вопиющих примерах безответственности, очень напоминающих откровенное вредительство" со стороны "власти" так называемой "ДНР", которая не обеспечила семьи оккупантов и коллаборационистов обещанными выплатами.

Он написал: "Граждане, но ведь за такое расстреливать мало... и совсем не возмущенных мобилизованных бойцов!".

Напомним:

  • Игорь Гиркин-"Стрелков" – бывший ФСБшник, который в 2014 году принимал активное участие в боях за Славянск и в захвате власти в Донецке. Он яро поддерживает войну, но критикует военно-политическое руководство. 1 апреля 2023 года Гиркин-Стрелков вместе Павлом Губаревым и Максимом Калашниковым создал "Клуб рассерженных патриотов".
  • 18 июля телеграм-канал "Осторожно, новости" сообщал что в России обвинили в дискредитации российской армии соратника "Стрелкова" – полковника в отставке Владимира Квачкова, который тоже активно поддерживает войну в Украине, но критикует действующую российскую власть и руководство министерства обороны.
  • Стрелков назвал дело против Квачкова "издевательством над законом, правосудием и здравым смыслом" на фоне того, что после мятежа Евгения Пригожина никто так и не ответил за убийство вагнеровцами российских летчиков. 
  • Сам Стрелков заочно приговорен окружным судом Гааги к пожизненному заключению. Он был признан виновником крушения малайзийского Boeing в августе 2014 года. Суд заявил, что Игорь Гиркин и двое его подчиненных "виновны в убийстве 298 раз".

Темы: ГиркинвойнаРосcияарест
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоЕще одного "слугу" нашли за границей: на острове в Средиземном море

фото, видеоОккупанты попали в многоэтажку и здание СБУ в Днепре

обновленоНАПК считает, что Тимошенко злоупотреблял полномочиями. Тот грозит судом

документХарлан получила автоматическую квалификацию на Олимпиаду

Минкульт временно возглавит Ростислав Карандеев: что о нем известно

Президент ветировал закон о выделении полумиллиарда на строительство музея Голодомора

Все новости...
Гиркин
Гиркина-Стрелкова задержали в России по наводке бывшего вагнеровца – СМИ
Мы движемся к военному поражению: Гиркин создал "клуб рассерженных патриотов"
Гиркин отказался воевать в составе "Вагнера" после угроз Пригожина
Последние новости
04:08
Российские ракеты угрожают Запорожской и Днепропетровской областям – Воздушные силы
03:47
Оккупанты планируют теракты против собственного населения в Брянской области – ЦНС
03:10
ВСУ скоро будут в Крыму – Буданов
02:27
Обстрелы Сумщины: за сутки – 85 "прилетов"
01:59
видеоПутин заявил, что РФ вывела армию из-под Киева, потому что ее "просили"
01:10
обновлено от 23:47Оккупанты перекрывали движение авто по Крымскому мосту
00:55
Потери врага на Таврическом направлении за сутки составили более 2 рот – Тарнавский
00:25
"Нейтральный статус Украины" имеет принципиальное значение для РФ – Путин
23:59
КолонкаISW: Длительная инициатива Украины на поле боя – это возможность использовать слабость Кремля.
23:54
фотоМэр норвежского города проехался в Украину на велосипеде и собрал 540 тысяч гривен для ВСУ
Все новости...
Реклама: