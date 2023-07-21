Россияне арестовали Гиркина-Стрелкова

Российский Мещанский суд арестовал до 18 сентября террориста и критика властей РФ Игоря Стрелкова (настоящая фамилия Гиркин) по обвинению в "призывах к экстремизму".

Источник: "Медиазона"

Детали: Сейчас автозак со Стрелковым внутри выехал из суда.

"Клуб рассерженных патриотов", который организовал террорист, объявил кампанию в защиту Стрелкова.

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Сторонников этого "клуба" призвали идти к Мещанскому ОВД поддержать задержанного после ареста Гиркина его соратника Павла Губарева.

Представитель ФСБ на суде заявил, что уголовное дело против Стрелкова (Гиркина) возбудили 18 июля.

Российский следователь заявил, что Стрелков ранее служил в "подразделении, проводящем оперативно-розыскную деятельность", поэтому владеет конспирацией и может легко скрыться. ФСБшники ходатайствовали об аресте террориста.

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Гиркин в суде заявил, что у него "стенокардия второй степени", но он не успел получить справку об этом: "Я принимаю необходимые препараты ежедневно. Мне бы хотелось проходить меру пресечения в виде домашнего ареста".

По словам террориста, заявление следователя о его потенциальном побеге за границу "откровенно смешное", так как он находится в большинстве стран мира в розыске Интерпола. Также он приговорен Гаагским трибуналом к пожизненному заключению.

Следствие просит арестовать Стрелкова по делу о призывах к экстремизму. Его доставили в Мещанский суд Москвыhttps://t.co/b0F0qvsBuu



Видео: SHOT pic.twitter.com/FlEUVbOQve — Медиазона (@mediazzzona) July 21, 2023

Относительно призывов к экстремизму вероятно речь идет о сообщениях Гиркина в Telegram. В частности, от 25 мая 2022 года.

Где он пишет о "вопиющих примерах безответственности, очень напоминающих откровенное вредительство" со стороны "власти" так называемой "ДНР", которая не обеспечила семьи оккупантов и коллаборационистов обещанными выплатами.

Он написал: "Граждане, но ведь за такое расстреливать мало... и совсем не возмущенных мобилизованных бойцов!".

Напомним: