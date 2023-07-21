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Россияне арестовали Гиркина-Стрелкова

Алена МазуренкоПятница, 21 июля 2023, 19:19
Россияне арестовали Гиркина-Стрелкова
фото "Медиазона"

Российский Мещанский суд арестовал до 18 сентября террориста и критика властей РФ Игоря Стрелкова (настоящая фамилия Гиркин) по обвинению в "призывах к экстремизму".

Источник: "Медиазона"

Детали: Сейчас автозак со Стрелковым внутри выехал из суда.

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"Клуб рассерженных патриотов", который организовал террорист, объявил кампанию в защиту Стрелкова.

Сторонников этого "клуба" призвали идти к Мещанскому ОВД поддержать задержанного после ареста Гиркина его соратника Павла Губарева.

Представитель ФСБ на суде заявил, что уголовное дело против Стрелкова (Гиркина) возбудили 18 июля.

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Российский следователь заявил, что Стрелков ранее служил в "подразделении, проводящем оперативно-розыскную деятельность", поэтому владеет конспирацией и может легко скрыться. ФСБшники ходатайствовали об аресте террориста.

Гиркин в суде заявил, что у него "стенокардия второй степени", но он не успел получить справку об этом: "Я принимаю необходимые препараты ежедневно. Мне бы хотелось проходить меру пресечения в виде домашнего ареста".

По словам террориста, заявление следователя о его потенциальном побеге за границу "откровенно смешное", так как он находится в большинстве стран мира в розыске Интерпола. Также он приговорен Гаагским трибуналом к пожизненному заключению.

Относительно призывов к экстремизму вероятно речь идет о сообщениях Гиркина в Telegram. В частности, от 25 мая 2022 года.

Где он пишет о "вопиющих примерах безответственности, очень напоминающих откровенное вредительство" со стороны "власти" так называемой "ДНР", которая не обеспечила семьи оккупантов и коллаборационистов обещанными выплатами.

Он написал: "Граждане, но ведь за такое расстреливать мало... и совсем не возмущенных мобилизованных бойцов!".

Напомним:

  • Игорь Гиркин-"Стрелков" – бывший ФСБшник, который в 2014 году принимал активное участие в боях за Славянск и в захвате власти в Донецке. Он яро поддерживает войну, но критикует военно-политическое руководство. 1 апреля 2023 года Гиркин-Стрелков вместе Павлом Губаревым и Максимом Калашниковым создал "Клуб рассерженных патриотов".
  • 18 июля телеграм-канал "Осторожно, новости" сообщал что в России обвинили в дискредитации российской армии соратника "Стрелкова" – полковника в отставке Владимира Квачкова, который тоже активно поддерживает войну в Украине, но критикует действующую российскую власть и руководство министерства обороны.
  • Стрелков назвал дело против Квачкова "издевательством над законом, правосудием и здравым смыслом" на фоне того, что после мятежа Евгения Пригожина никто так и не ответил за убийство вагнеровцами российских летчиков. 
  • Сам Стрелков заочно приговорен окружным судом Гааги к пожизненному заключению. Он был признан виновником крушения малайзийского Boeing в августе 2014 года. Суд заявил, что Игорь Гиркин и двое его подчиненных "виновны в убийстве 298 раз".

Темы: ГиркинвойнаРосcияарест
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