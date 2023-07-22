У низці областей була загроза застосування ворогом ударних БпЛА і балістики

Вночі 22 липня у деякихх областях України оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом ударних БпЛА і балістики.

Джерело: мапа повітряних тривог, Повітряні сили

Деталі: Близько 01:30 повітряна тривога була оголошена в Запорізькій області.

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Після пів на другу ночі тривогу також оголосили в Донецькій та Дніпропетровській областях.

Згодом повітряну тривогу оголосили в Херсонській області.

Повітряні сили повідомили, що в цих областях існує загроза ворогом ударних БпЛА.

ВІДЕО ДНЯ

Оновлено: О 01:46 повітряники попередили про загрозу застосування балістики в Харківській області.

О 01:52 ПС повідомили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння в Кіровоградській і Полтавській областях.

О 01:56 з’явилося повідомлення про загрозу ударних дронів у Миколаївській області, а також балістики – в Сумській.

О 02:42 в південних областях оголосили відбій загрози і повітряної тривоги.

О 03:31 були оголошені відбої в інших областях.

Також Повітряні сили оголосили про відбій загрози застосування балістичного озброєння.