У низці областей була загроза застосування ворогом ударних БпЛА і балістики
Вночі 22 липня у деякихх областях України оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом ударних БпЛА і балістики.
Джерело: мапа повітряних тривог, Повітряні сили
Деталі: Близько 01:30 повітряна тривога була оголошена в Запорізькій області.
Після пів на другу ночі тривогу також оголосили в Донецькій та Дніпропетровській областях.
Згодом повітряну тривогу оголосили в Херсонській області.
Повітряні сили повідомили, що в цих областях існує загроза ворогом ударних БпЛА.
Оновлено: О 01:46 повітряники попередили про загрозу застосування балістики в Харківській області.
О 01:52 ПС повідомили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння в Кіровоградській і Полтавській областях.
О 01:56 з’явилося повідомлення про загрозу ударних дронів у Миколаївській області, а також балістики – в Сумській.
О 02:42 в південних областях оголосили відбій загрози і повітряної тривоги.
О 03:31 були оголошені відбої в інших областях.
Також Повітряні сили оголосили про відбій загрози застосування балістичного озброєння.