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В ряде областей была угроза применения врагом ударных БпЛА и баллистики

Ольга ГлущенкоСуббота, 22 июля 2023, 01:44
В ряде областей была угроза применения врагом ударных БпЛА и баллистики
ДРОН-КАМИКАДЗЕ "SHAHED-136". ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

Ночью 22 июля в некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения врагом ударных БпЛА и баллистики.

Источник: карта воздушных тревог, Воздушные силы

Детали: Около 01:30 воздушная тревога была объявлена в Запорожской области.

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После половины второго ночи тревогу также объявили в Донецкой и Днепропетровской областях.

Впоследствии воздушную тревогу объявили в Херсонской области.

Воздушные силы сообщили, что в этих областях существует угроза врагом ударных БпЛА.

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Обновлено: В 01:46 воздушники предупредили об угрозе применения баллистики в Харьковской области.

В 01:52 ПС сообщили об угрозе применения врагом баллистического вооружения в Кировоградской и Полтавской областях.

В 01:56 появилось сообщение об угрозе ударных дронов в Николаевской области, а также баллистики - в Сумской.

В 02:42 в южных областях объявили отбой угрозы и воздушной тревоги.

В 03:31 были объявлены отбои в других областях.

Также Воздушные силы объявили об отбое угрозы применения баллистического вооружения.

Темы: воздушная тревогабеспилотники
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