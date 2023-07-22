В ряде областей была угроза применения врагом ударных БпЛА и баллистики

Ночью 22 июля в некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения врагом ударных БпЛА и баллистики.

Источник: карта воздушных тревог, Воздушные силы

Детали: Около 01:30 воздушная тревога была объявлена в Запорожской области.

После половины второго ночи тревогу также объявили в Донецкой и Днепропетровской областях.

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Впоследствии воздушную тревогу объявили в Херсонской области.

Воздушные силы сообщили, что в этих областях существует угроза врагом ударных БпЛА.

Обновлено: В 01:46 воздушники предупредили об угрозе применения баллистики в Харьковской области.

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В 01:52 ПС сообщили об угрозе применения врагом баллистического вооружения в Кировоградской и Полтавской областях.

В 01:56 появилось сообщение об угрозе ударных дронов в Николаевской области, а также баллистики - в Сумской.

В 02:42 в южных областях объявили отбой угрозы и воздушной тревоги.

В 03:31 были объявлены отбои в других областях.

Также Воздушные силы объявили об отбое угрозы применения баллистического вооружения.